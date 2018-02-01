В пригороде Атырау легковой автомобиль провалился под лед

К счастью, 28-летний водитель автомобиля успел выбраться на поверхность, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото с сайта amur.net По информации пресс-службы ДВД Атырауской области, ЧП произошло в минувший понедельник вечером в районе пос. Ракуша. Водитель "ВАЗ-21014" решил пересечь р.Урал через лед, таким образом добраться до с.Курилкино. Однако толщина ледового покрова, не выдержав массы транспортного средства, дала трещину, и машина провалилась под лед. -29 января в 20.00 водитель автомобиля марки "ВАЗ-21014" успел вылезти из тонущего транспортного средства, сейчас он