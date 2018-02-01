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Происшествия

В пригороде Атырау легковой автомобиль провалился под лед

К счастью, 28-летний водитель автомобиля успел выбраться на поверхность, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото с сайта amur.net По информации пресс-службы ДВД Атырауской области, ЧП произошло в минувший понедельник вечером в районе пос. Ракуша. Водитель "ВАЗ-21014" решил пересечь р.Урал через лед, таким образом добраться до с.Курилкино. Однако толщина ледового покрова, не выдержав массы транспортного средства, дала трещину, и машина провалилась под лед. -29 января в 20.00 водитель автомобиля марки "ВАЗ-21014" успел вылезти из тонущего транспортного средства, сейчас он
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В пригороде Атырау легковой автомобиль провалился под лед
К счастью, 28-летний водитель автомобиля успел выбраться на поверхность, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Иллюстративное фото с сайта amur.net По информации пресс-службы ДВД Атырауской области, ЧП произошло в минувший понедельник вечером в районе пос. Ракуша. Водитель "ВАЗ-21014" решил пересечь р.Урал через лед, таким образом добраться до с.Курилкино. Однако толщина ледового покрова, не выдержав массы транспортного средства, дала трещину, и машина провалилась под лед. -29 января в 20.00 водитель автомобиля марки  "ВАЗ-21014" успел вылезти из тонущего транспортного средства, сейчас он жив и невредим. В отношении него заполнен административный протокол по ч.2 статьи 596 КоАП - "Нарушение правил расположения транспортного средства на проезжей части дороги, встречного разъезда или обгона", автомобиль был извлечен на поверхность спасателями,  - рассказала пресс-секретарь ДВД Атырауской области Назымгуль КАЙСАГАЛИЕВА. ДВД Атырауской области предупреждает автолюбителей в связи с потеплением соблюдать правила дорожного движения и прекратить все попытки передвижения по тонкому ледовому покрову р.Урал. Ерлан ОМАРОВ  
ЧП штраф лед автомомбиль

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