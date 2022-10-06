Жители боятся одичавших собак и просят власти принять меры, передаёт портал «Мой ГОРОД». Бродячие псы насмерть загрызли ребёнка на стройке Иллюстративное фото из архива "МГ" Жительница микрорайона Балауса Алия на днях не смогла выйти из дома - путь заблокировали бродячие псы. Они сбились в стаю и агрессивно лаяли.
- Ждали, когда мы откроем дверь. Мой муж на вахте, а я не могла выйти с детьми из дома даже за хлебом, - вспоминает женщина.
Несколькими днями ранее с похожей проблемой столкнулся её сосед Арман.
- Ещё одного мальчика покусала собака в Балаусе. Это второй человек за минувшую неделю! Ничего не делается администрацией города. Скоро мы с обрезами будем ходить по улицам. Другого выхода нет пока, - сетует мужчина.
По словам жителей, они неоднократно обращались в службу 109, но тщетно. Напомним, с принятием закона «Об ответственном обращении с животными» охота и уничтожение бездомных собак запрещены. Хотя и раньше к эффективности борьбы с бродячими животными у прокуратуры региона были вопросы - ветеринарный орган подделывал документы об отстреле собак путём перевода излишних бюджетных средств предпринимателям. Сейчас усыплению подлежат только агрессивные псы. Власти должны отлавливать бездомных собак, чипировать, стерилизовать и отпускать на волю. В начале июня сообщалось, что в Атырау активизировали отлов бродячих животных. Правда и тут есть но - волонтёры заявляют, что если отпущенных собак не кормить, они как и любые живые существа на голодный желудок будут агрессивными. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании. Лина ОЙЛОВА