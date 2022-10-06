В пригородных районах Атырау бродячие псы не дают жителям выйти из дома
Жители боятся одичавших собак и просят власти принять меры, передаёт портал «Мой ГОРОД».
Иллюстративное фото из архива "МГ"
Жительница микрорайона Балауса Алия на днях не смогла выйти из дома - путь заблокировали бродячие псы. Они сбились в стаю и агрессивно лаяли.
- Ждали, когда мы откроем дверь. Мой муж на вахте, а я не могла выйти с детьми из дома даже за хлебом, - вспоминает женщина.
Несколькими днями ранее с похожей проблемой столкнулся её сосед Арман.
- Ещё одного мальчика покусала собака в Балаусе. Это второй человек за минувшую неделю! Ничего не делается администрацией города. Скоро мы с обрезами будем ходить по улицам. Другого выхода нет пока, - сетует мужчина.
По словам жителей, они неоднократно обращались в службу 109, но тщетно.
Напомним, с принятием закона «Об ответственном обращении с животными» охота и уничтожение бездомных собак запрещены. Хотя и раньше к эффективности борьбы с бродячими животными у прокуратуры региона были вопросы - ветеринарный орган подделывал документы об отстреле собак путём перевода излишних бюджетных средств предпринимателям.
Сейчас усыплению подлежат только агрессивные псы. Власти должны отлавливать бездомных собак, чипировать, стерилизовать и отпускать на волю. В начале июня сообщалось, что в Атырау активизировали отлов бродячих животных. Правда и тут есть но - волонтёры заявляют, что если отпущенных собак не кормить, они как и любые живые существа на голодный желудок будут агрессивными.
Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.
Лина ОЙЛОВА
Если вы стали очевидцем какого-то происшествия или вам есть о чем сообщить,
то наш мессенджер всегда открыт для вас!