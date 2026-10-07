В районе ЗКО изношена половина водопроводных сетей

Зима не за горами, и для коммунальщиков это горячая пора. Но как обстоят дела с теплом и водой в Бурлинском районе? Разбираемся в цифрах и фактах: кто греет аксайцев, сколько километров труб уже "устало" и почему вода требует особого внимания.

По данным акимата Бурлинского района, за уют и батареи в домах жителей Бурлинского района отвечает ГКП "Аксайжылукуат". Предприятие ведет масштабное хозяйство: под его крылом находятся 8 258 абонентов. Из них подавляющее большинство - это владельцы 7 910 частных домов, а также почти триста юридических лиц и 56 бюджетных учреждений и госкомпаний.

Чтобы в домах было комфортно, предприятие обслуживает 46 котельных и топочных установок, из них 20 котельных работают прямо в Аксае, а еще 26 обогревают сельские населенные пункты.

- Общая протяженность тепловых сетей в районе составляет 63 километра (большая часть - 57,18 км - приходится на город, и еще 5,9 км проложено по селам). Износ тепловых сетей составляет всего около 15%, а котельного оборудования оценивается примерно в 30%, - пояснили в районном акимате.

Если с теплом ситуация выглядит относительно спокойно, то с питьевой водой картина сложнее. В акимате сообщили, что общая протяженность водопроводных сетей по всему району внушительная - 506 километров. При этом инфраструктура распределена неравномерно: 198 километров труб проложено в Аксае, а 308 километров - в селах. Главная головная боль коммунальщиков здесь - износ. В среднем сети водоснабжения изношены уже на 55%. Половина труб требует внимания, а где-то и полноценной замены, чтобы жители сел и города бесперебойно получали чистую воду без аварийных сюрпризов.