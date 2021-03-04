В районе Оренбурга на реке Урал запланировано строительство переливной плотины. Цель — подъем уровня воды для улучшения работы городского водозабора. Предварительная стоимость работ − 300 млн рублей, сообщает "Урал56.Ру". В районе Оренбурга на реке Урал запланировано строительство переливной плотины Иллюстративное фото из архива "МГ" - В 2023-2024 года запланировано строительство переливной плотины у города Оренбурга на реке Урал для подъема уровня воды в целях улучшения работы городского водозабора. Предварительная стоимость работ − 300 млн рублей. Это предложение направлено в Федеральное агентство водных ресурсов. В 2021 году планируется выполнение проектно-изыскательных работ. Также планируется расчистка русла реки Урал в границах города Оренбурга протяженностью 7 км, готовятся обосновывающие материалы для финансирования проекта. Также прорабатывается вопрос о строительства рыборазводного завода с целью восстановления численности ценных промысловых видов рыб, проект готовится правительством Оренбургской области, - сообщает министр природных ресурсов, экологии и имущественных отношений Оренбургской области Александр Самбурский. Напомним, в январе сенатор Нариман Турегалиев поднимал вопрос о том, что жители ЗКО рискуют остаться без воды, это также может привести к гибели рыбы и скота. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.