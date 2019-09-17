Иллюстративное фото из архива "МГ" Жительница Шынгырлауского района сообщила, что у них в поселке на несколько дней отключат газ. По ее словам, это якобы связано с произошедшей аварией. Однако аким Шынгырлауского района Ержан Турмагамбетов пояснил, что отключение будет плановым. - 17 и 18 сентября газ отключат в Шынгырлау, Ащысае, Талдысане и Амангельды. Отключение связано с плановыми ремонтными работами, идет подготовка к зиме. У нас три ветки газа, на всех будут проводиться плановые работы, то есть во всех поселках будет отключен газ на пару дней, но не одновременно. Жители района об этом будут заранее оповещены в соцсетях и мессенджерах, - рассказал Ержан Турмагамбетов. По его словам такие работы нужны, чтобы зимой не было аварий. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.