В районе ЗКО обсудили религиозную грамотность

В Шынгырлауском районе прошел областной семинар «Рухани жаңғыру – дәстүр мен діннің сабақтастығы». В ходе мероприятия выступили теологи-религиоведы из Мангистау и Кызылорды, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Формирование религиозного сознания в соответствии с традициями и культурными нормами современного светского общества, недопущение влияния религиозного радикализма и экстремизма на молодежь, которая зачастую становится орудием религиозных радикалов. Это и есть основная цель областного семинара. - Эта проблема остается одной из острых на сегодняшний день. Экстремизм и терроризм явл