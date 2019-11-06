Все города
Выберите город
Все города Астана Аксай Актау Актобе Алматы Атырау Уральск
Главный баннер
Информационное сообщение
  • Курсы предоставлены Национальный банк Казахстана
  • $ 491,37 ₸
  • 570,48 ₸
  • 6,78 ₸
  • Уральск

Меню

© Mgorod News 2016 - 2026

Социум

В районе ЗКО обсудили религиозную грамотность

В Шынгырлауском районе прошел областной семинар «Рухани жаңғыру – дәстүр мен діннің сабақтастығы». В ходе мероприятия выступили теологи-религиоведы из Мангистау и Кызылорды, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Формирование религиозного сознания в соответствии с традициями и культурными нормами современного светского общества, недопущение влияния религиозного радикализма и экстремизма на молодежь, которая зачастую становится орудием религиозных радикалов. Это и есть основная цель областного семинара. - Эта проблема остается одной из острых на сегодняшний день. Экстремизм и терроризм явл
gorod
В районе ЗКО обсудили религиозную грамотность
В Шынгырлауском районе прошел областной семинар «Рухани жаңғыру – дәстүр мен діннің сабақтастығы». В ходе мероприятия выступили теологи-религиоведы из  Мангистау и Кызылорды, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". 
 Формирование религиозного сознания в соответствии с традициями и культурными нормами  современного светского общества, недопущение влияния религиозного радикализма и экстремизма на молодежь, которая зачастую становится орудием религиозных радикалов. Это и есть основная цель областного семинара.  - Эта проблема остается одной из острых на сегодняшний день.  Экстремизм и терроризм являются одной из наиболее серьезных угроз в современном мире. Опасность деструктивных религиозных течений заключается в их  целенаправленном влиянии и кардинальной трансформации сознания личности. Мы хотим, чтобы наша молодежь научилась самостоятельно анализировать, была толерантной, справедливой, отрицательно относилась к крайним мерам, к терроризму, экстремизму, - говорил в ходе выступления кандидат исторических наук Жанабек Жаксыгалиев. В ходе семинара теологи Мангыстауской, Кызылординской областей делились  своим опытом работы с приверженцами деструктивных религиозных течений. На мероприятии так же были обсуждены методы реабилитационной работы. - Я считаю, что  все поднятые вопросы на семинаре, являются очень важными не только для молодежи, но и для всего населения страны. И такая тема как «Рухани жаңғыру – дәстүр мен діннің сабақтастығы» выбрана не случайно. На сегодняшний день до сих пор нередки  случаи, когда молодежь попадает в неправильные религиозные течения. И действуют в них довольно активно. Я надеюсь, что мой доклад дал правильные ответы, на волнующие и острые вопросы,- говорит директор Центра исследования проблем религии  Кызылординской области  Женисбек  Дарибаев. По завершению семинара, участникам были предложены методические рекомендации по проведению консультаций, оказанию теологической, правовой, социальной помощи. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании. Анна СУВОРОВА
Религия

Читайте также

Новости партнёров

Главный баннер --> after article