КПО поддерживает экономику и продовольственную безопасность

В рамках 45-летия открытия Карачаганакского месторождения представители компаний «Эни», «Шелл», КПО и Фонд Евразия Центральной Азии подписали меморандум по развитию сельского хозяйства в ЗКО: таким образом был дан старт значимому проекту «Batys AgroHub».По словам директора программ Фонда Евразия Центральной Азии (ФЕЦА) Салтанат Ногайбалановой, проект направлен на поддержку малых фермерских хозяйств в ЗКО, и благодаря созданию агроцентра будет предоставлять обучение современным агротехнологиям, способствовать сотрудничеству между фермерами и поможет им наладить каналы сбыта продукции. Благодаря

В рамках 45-летия открытия Карачаганакского месторождения представители компаний «Эни», «Шелл», КПО и Фонд Евразия Центральной Азии подписали меморандум по развитию сельского хозяйства в ЗКО: таким образом был дан старт значимому проекту «Batys AgroHub».





По словам директора программ Фонда Евразия Центральной Азии (ФЕЦА) Салтанат Ногайбалановой, проект направлен на поддержку малых фермерских хозяйств в ЗКО, и благодаря созданию агроцентра будет предоставлять обучение современным агротехнологиям, способствовать сотрудничеству между фермерами и поможет им наладить каналы сбыта продукции. Благодаря целевому грантовому финансированию фермеры смогут расширить свои хозяйства, повысить производительность и увеличить доходы, что поспособствует устойчивому развитию сельских сообществ.

– На территории будущего Агроцентра будет создан учебный центр, где фермеры смогут пройти как теоретическую, так и практическую подготовку. В демонстрационной теплице участники будут отрабатывать навыки выращивания овощей в защищенном грунте, в том числе на органических удобрениях, применения капельного орошения, узнают о биологических методах борьбы с вредителями. Также в Агроцентре разместится лаборатория для тестирования и анализа почвы. Эта инфраструктура станет важным инструментом для повышения эффективности хозяйств фермеров, – сказала Салтанат Ногайбаланова.

Всего в проекте примут участие 40 фермеров, которые будут отобраны на конкурсной основе. Им предоставят обучение основам овощеводства, регулярные консультации с агрономами, а также малые гранты на строительство теплиц. Но главное — фермеров будут сопровождать на всех этапах: от возведения теплиц до реализации продукции на рынке. Такой подход обеспечивает полное включение фермеров в процесс и помогает им достичь максимальных результатов.

Особое место в проекте занимает идея кооперации. Создание кооператива станет ключевой задачей, так как объединение фермеров позволит совместно использовать услуги, ресурсы и поставщиков, что значительно сократит затраты. Кроме того, кооператив обеспечит эффективную организацию сбыта продукции на рынках Западно-Казахстанской области, что откроет новые возможности для фермеров. Это важный шаг к укреплению аграрной инфраструктуры региона и повышению доходов фермеров.

«Batys AgroHub» базируется на успешном опыте аналогичного проекта, который был реализован в Енбекшиказахском районе Алматинской области. Этот опыт лег в основу нового проекта, цель которого — сформировать кадровый и ресурсный потенциал Агроцентра, поддержать фермеров и обеспечить их доходы от продажи урожая. Важно также выявить тех, кто готов объединиться в кооператив для совместной работы и реализации продукции.

Проект «Batys AgroHub» — это не только обучение фермеров, но и комплексный подход к развитию сельского хозяйства региона. Благодаря созданию современной аграрной инфраструктуры, внедрению инноваций и поддержке кооперации, он станет важным вкладом в экономическое развитие региона и улучшение качества жизни местных фермеров.

Финансирование проекта будет осуществляться партнерами консорциума по карачаганакскому проекту «Шелл» и «Эни», а Фонд Евразия Центральная Азия будет заниматься реализацией проекта. Для успешной реализации этого проекта, рассчитанного на три года с 2025 по 2027 гг., административное и логистическое сопровождение будет обеспечиваться КПО.

Данная инициатива подчеркивает приверженность КПО и ее акционеров к развитию человеческого капитала в области, посредством развития сельского хозяйства, расширения возможностей фермеров, а также создания устойчивого сельскохозяйственного сообщества в Западно-Казахстанской области. Благодаря реализации данного проекта КПО и ее партнеры намерены оказать долгосрочное положительное влияние на сельское хозяйство района.

– КПО давно работает с местным населением в контексте реализации соцпроектов, но данный проект является особенным, поскольку он из агропромышленной области. И нам важно, что в рамках данного проекта будут переданы технологии, люди обменяются опытом, и чтобы фермеры смогли поставлять достаточное количество продукции на рынки ЗКО, – отметил генеральный директор КПО Марко Марсили.

Старший Вице-президент и Председатель концерна «Шелл» в Казахстане Али Аль-Джанаби заметил, что они к этому дню шли долгое время, и для этого была проделана большая работа. Данный проект нацелен на то, чтобы объединить фермеров, оказать им поддержку, создать для них некий центр, где они будут иметь доступ к технологиям, знаниям и навыкам.

– Проект является очень близким для сердца компании «Эни», поскольку мы реализовывали аналогичные проекты в различных странах мира, и которые дали очень хороший эффект. «Batys AgroHub» позволит действующим фермерам, которые уже работают в данном секторе, еще более расширить и углубить свои знания, познать что-то новое, получить доступ к технологиям. И также хотелось бы отметить, что этот проект имеет долгосрочный эффект: из поколения в поколение знания, навыки будут передаваться и расширяться, – добавил глава компании «Эни» в Казахстане Сегер Хойтинк.

Далее была торжественная часть, посвященная 125-летию казахстанской нефтяной промышленности и 45-летию открытия Карачаганакского нефтегазоконденсатного месторождения. Мероприятие началось с видеофильма о людях, чьими руками строился фундамент сегодняшнего процветания, на чьих плечах была построена нынешняя слава и успех, об истории и начале освоения месторождения. С приветственным словом к собравшимся сотрудникам и ветеранам отрасли обратились генеральный директор КПО Марко Марсили и его заместитель Мухтар Манкеев, и вручили благодарственные письма работникам отрасли, внесшим огромный вклад в освоение месторождения и развитие нефтегазовой отрасли Казахстана.

Вручая государственные и ведомственные награды лучшим работникам КПО, вице-министр энергетики РК Алибек Жамауов отметил, что Карачаганак является значимым проектом, локомотивом экономики и гордостью нашей страны. Также он является одним из крупнейших месторождений не только в Казахстане, но и в мире по запасам углеводородов. Всего за годы освоения было добыто порядка 300 млн. тонн нефти и газового конденсата. Это результат труда многих поколений нефтяников и газовиков. Значительный вклад внесли и международные партнеры. В 1997 году было подписано окончательное соглашение о разделе продукции. На сегодняшний день такие компании как «Шелл», «Эни», «Шеврон», «ЛУКОЙЛ» и «КазМунайГаз» успешно продолжают освоение месторождения и приносят экономическую выгоду для республики. Развитие месторождения также дает эффект для социального инфраструктурного развития ЗКО, в поддержке отечественных поставщиков и создании рабочих мест.

От имени акима ЗКО передовикам производства и ветеранам Карачаганака вручил благодарственные письма его заместитель Тлепберген Каюпов. А заместитель председателя правления НК «КазМунайГаз» Руслан Балыкбаев вручил ветеранам-первооткрывателям грамоты.

Поздравили присутствующих со знаменательной датой депутат Мажилиса Парламента А.Куспан, первый заместитель председателя правления НК «QazaqGaz» М.Ихсанов и генеральный директор республиканского ОО «Ветераны нефтегазового комплекса» А.Тегисбаев.

Сегодня Карачаганакское нефтегазоконденсатное месторождение является крупнейшим газодобывающим месторождением в Казахстане и имеет рекордные показатели по добыче, и это все благодаря людям, которые, не щадя своих времени, сил и здоровья отдавали все на процветание родного предприятия. Благодаря которым месторождение Карачаганак является одним из самых показательных нефтегазовых проектов еще и во всем мире. Динамичное освоение проекта в соответствии с мировой рациональной практикой эксплуатации привело к высоким производственным и экономическим показателям.

Оксана КАТКОВА

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