- Представьте себе, мы автобусами возим людей за 2 000 тенге с Жанибека, это 500 километров дороги, при том, что такси туда стоит 6 000 тенге. Вы отсюда до Зачаганска за 2 000 на такси не доедете, - отметил руководитель управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог ЗКО Айдар Менеев.

- При этом субсидируемая сумма в 365 миллионов покрывает только 75-80 %, потому что всё дорожает. Если солярка будет стоить 450 тенге, соответственно ещё нужно будет дополнительно средства вложить. 365 млн мы выделили, ещё 25% необходимая сумма, чтоб охватить всё на 100%. Но народ доволен, с Тайпака (Акжаиыкский район) – 1 000 тенге, с Жангалы – 1 000 тенге доехать, с Теректы (бывшая Фёдоровка) – 370 тенге, если не ошибаюсь. В Жанибек ходят два маршрута, с утра выезжают: кто с посёлка, кто с города. В Чапаев автобус ездит два раза, в Теректы четыре раза в день. Наша цель оправдана, - сказал Менеев.

- И мы сейчас наблюдаем эту проблему – дефицит водителей. Этот вопрос не раз поднимался на правительственном уровне. В Астане, в Алматы практически нет «ГАЗелей». Но пока МВД стоит на своём. Они говорят, что нужны опытные водители ради безопасности горожан, - отметил спикер.

Иллюстративное фото из архива "МГ" По ЗКО автобусы ездят во все районные центры, кроме Сайхина (село в Бокейординском районе). Туда перевозчики отказываются ехать из-за отсутствия дороги. От села Жанибек до Уральска проезд сейчас стоит 2 040 тенге.Субсидии охватили 14 маршрутов, которые обслуживают семь перевозчиков. Если эту сумму разделить на маршруты, то выходит, что на автобус выделяется до 30 млн тенге в год. В прошлом году размер субсидии был равен 170 млн тенге.В планах руководителя управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог ЗКО, открыть маршруты в сторону сёл Дарьинское (Зеленовский район) и Жымпиты (Сырымский район), а также в сторону села Сайхин. У всех этих маршрутов местом дислокации является центральный рынок. Это удобно для тех, кто закупается. Но также Айдар Менеев упомянул и о проблемах в сфере перевозок, а именно нехватке кадров. Для водителей автобусов существуют требования, которые, по мнению Менеева, и стали причиной их дефицита. Чтобы сесть за большой автобус водитель должен порядка трёх лет проездить на «ГАЗели», набираться опыта. Но действует тенденция, что в городах убирают «ГАЗели» и ставят на линию большие автобусы. Соответственно молодому водителю негде набраться опыта. Это требование МВД, которое действует уже три-четыре года.Он пояснил, что были случаи, когда молодые ребята на больших автобусах допускали серьёзные ошибки, и проанализировав эту ситуацию, было принято такое решение.Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.