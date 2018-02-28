Все города
Выберите город
Все города Астана Аксай Актау Актобе Алматы Атырау Уральск
Әділет партиясы баннер
Информационное сообщение
  • Курсы предоставлены Национальный банк Казахстана
  • $ 491,37 ₸
  • 570,48 ₸
  • 6,78 ₸
  • Уральск

Меню

© Mgorod News 2016 - 2026

Происшествия

В Самарской области предотвратили теракт

Как сообщает интернет-портал volga.news, взрывчатку нашли у жителя города Чапаевск Самарской области. Мужчина готовил теракт. Об этом он написал в явке с повинной, сообщил источник в правоохранительных органах. Иллюстративное фото из архива "МГ" По словам молодого человека, самодельное взрывное устройство он планировал взорвать в людном месте в одном из городов Самарской области. 19-летний парень был задержан 12 февраля сотрудниками УФСБ Самарской области. При обысках были изъяты детонатор, пластиковая банка с металлическими шариками - поражающими элементами, тротил массой около 270 г, оружие,
gorod
В Самарской области предотвратили теракт
Как сообщает  интернет-портал volga.news, взрывчатку нашли у жителя города Чапаевск Самарской области. Мужчина готовил теракт. Об этом он написал в явке с повинной, сообщил источник в правоохранительных органах.
Иллюстративное фото из архива "МГ" По словам молодого человека, самодельное взрывное устройство он планировал взорвать в людном месте в одном из городов Самарской области. 19-летний парень был задержан 12 февраля сотрудниками УФСБ Самарской области. При обысках были изъяты детонатор, пластиковая банка с металлическими шариками - поражающими элементами, тротил массой около 270 г, оружие, экстремистская литература, флаг Имарата Кавказ и шеврон ИГИЛ (запрещенная в России организация). Первоначально в отношении него возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 30, ч. 1 ст. 223.1 УК РФ - "Приготовление к изготовлению взрывного устройства". Позднее было возбуждено второе уголовное дело по ч. 1 ст. 30, ст. 205 - "Приготовление к совершению террористического акта".

Читайте также

Новости партнёров

Главный баннер --> after article