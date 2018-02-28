В Самарской области предотвратили теракт

Как сообщает интернет-портал volga.news, взрывчатку нашли у жителя города Чапаевск Самарской области. Мужчина готовил теракт. Об этом он написал в явке с повинной, сообщил источник в правоохранительных органах. Иллюстративное фото из архива "МГ" По словам молодого человека, самодельное взрывное устройство он планировал взорвать в людном месте в одном из городов Самарской области. 19-летний парень был задержан 12 февраля сотрудниками УФСБ Самарской области. При обысках были изъяты детонатор, пластиковая банка с металлическими шариками - поражающими элементами, тротил массой около 270 г, оружие,