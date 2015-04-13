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Социум

В селе Березовка ЗКО дети продолжают падать в обмороки (видео)

Родители детей, которые теряют сознание на уроках, прислали в редакцию "МГ" видео, снятое в субботу, 11 апреля, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". На ролике видно, как мальчика и девочку, которые почувствовали резкое недомогание во время занятий, положили на парту и пытаются привести в чувство. Это шестиклассники Темирлан ТЕМИРГАЛИЕВ и Рузанна НАЗБАЕВА. Отец Темирлана Тлек ТЕМИРГАЛИЕВ рассказал, что в качестве эксперимента почти две недели назад пятый, шестой и седьмой классы перевели учиться в местный ДК. Однако, по его же словам, только первые два дня дети учились там спокойно. Пото
gorod
В селе Березовка ЗКО дети продолжают падать в обмороки (видео)
Родители детей, которые теряют сознание на уроках, прислали в редакцию "МГ" видео, снятое в субботу, 11 апреля, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
berezovka1
berezovka1
 На ролике видно, как мальчика и девочку, которые почувствовали резкое недомогание во время занятий, положили на парту и пытаются привести в чувство. Это шестиклассники Темирлан ТЕМИРГАЛИЕВ и Рузанна НАЗБАЕВА. Отец Темирлана Тлек ТЕМИРГАЛИЕВ рассказал, что в качестве эксперимента почти две недели назад пятый, шестой и седьмой классы перевели учиться в местный ДК. Однако, по его же словам, только первые два дня дети учились там спокойно. Потом началось то же самое: чуть ли не каждый день кому-нибудь из детей вызывали докторов. - В тот день стало плохо троим детям - моему сыну, Рузанне НАЗБАЕВОЙ и пятикласснице Яне ЩЕРБИНИНОЙ, - говорит Тлек ТЕМИРГАЛИЕВ. - Каждый день мой сын уходит в школу с утра, а уже к одиннадцати часам мне звонят учителя и говорят, чтоб я забрал ребенка, потому что ему опять стало плохо. Как рассказал отец, после лечения изменились признаки болезни. - Раньше у него были судороги, - пояснил отец Темирлана. - А после лечения в Актобе судороги прошли, однако у него ухудшилось зрение. Теперь у мальчика резко падает давление, отнимаются ноги и отнимается речь, он не может говорить. Также у сына появились боли в груди, они бывают, но нечасто. Мама Рузанны Оксана НАЗБАЕВА также говорит, что ходит за девочкой в школу чуть ли не каждый день. - Учителя говорят, что Рузанна просто сидит на уроке, а потом вдруг может прямо со стула упасть в обморок, - рассказала Оксана. - Или может идти по коридору и упасть. Мы дочь лечили в клинике Актобе, вроде бы вылечили судороги, но теперь опять все началось. Потом когда дочку приводят в чувство, она спать хочет сильно, будто очень устала и не спала долго. По словам родителей, они надеются на переселение, однако сейчас их больше волнует лечение детей. - Чтобы отправить детей на лечение, нам говорят, чтоб мы писали заявление на имя акима, а там дальше будут разбираться, - чуть ли не плача говорит Оксана. - А я спать не могу, каждый день дочери плохо, не знаю, что с этим делать. Напомним, первый раз 25 детей и 4 взрослых обратились в больницу 28 ноября 2014 года. У всех были одни и те же симптомы: головокружение, судороги, тошнота. Все они были госпитализированы в Бурлинскую ЦРБ. 4 декабря в больницу попали 23 человека, 17 из которых дети. 20 января на встречу с жителями приезжали первый вице-министр энергетики Узакбай КАРАБАЛИН, аким ЗКО Нурлан НОГАЕВ и руководитель управления здравоохранения Камидолла ИРМЕНОВ. Жителям объявили, что никто их переселять не будет, так как отравление детей из-за токсического воздействия не подтвердилось. В конце марта среди жителей злополучного села провели анкетирование, где у людей выясняли, куда именно они хотели бы переехать: в город Аксай, поселки Аралтал и Бурлин. Позже власти ЗКО прокомментировали, что действительно вопрос переселения обсуждается.
berezovka2
berezovka2
  
Дети Березовка

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