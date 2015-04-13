В селе Березовка ЗКО дети продолжают падать в обмороки (видео)

Родители детей, которые теряют сознание на уроках, прислали в редакцию "МГ" видео, снятое в субботу, 11 апреля, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". На ролике видно, как мальчика и девочку, которые почувствовали резкое недомогание во время занятий, положили на парту и пытаются привести в чувство. Это шестиклассники Темирлан ТЕМИРГАЛИЕВ и Рузанна НАЗБАЕВА. Отец Темирлана Тлек ТЕМИРГАЛИЕВ рассказал, что в качестве эксперимента почти две недели назад пятый, шестой и седьмой классы перевели учиться в местный ДК. Однако, по его же словам, только первые два дня дети учились там спокойно. Пото