Иллюстративное фото с сайта www.knews.kg

Тело мальчика было найдено в ночь на 6 февраля в сарае дома, где он жил, сообщает корреспондент портала «Мой ГОРОД».

Как рассказали односельчане, Денис ГОЛУБЕВ жил отдельно от родителей в доме, который достался ему от бабушки. Как сообщили в сельском акимате, мальчик учился в Бурлинском сельскохозяйственном колледже, что находится в Аксае, однако в эти дни находился дома в Березовке.

Замдиректора Бурлинского колледжа по учебной работе сообщила «МГ», что родители Дениса недавно развелись, и мальчик очень переживал из-за этого.

- Это наша единственная версия. На днях мы вызывали отца, и в беседе отчетливо прозвучало , что ребенок испытывает стресс, - сообщила замдиректора.

На месте ЧП работает следственно-оперативная группа Бурлинского РОВД.