В селе ЗКО 81-летний пенсионер убил жену

Об этом сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД" со ссылкой на ДВД ЗКО. Иллюстративное фото с сайта novostipmr.com Как сообщили в следственном управлении ДВД ЗКО, убийство произошло в одном из сел Теректинского района. С признаками насильственной смерти (колюще-режущие раны) был найден труп пожилой женщины. По подозрению в убийстве женщины был задержан супруг убитой. К слову, ранее подозреваемый мужчина, которому, кстати, 81 год, был судим за убийство родного сына. - Подозреваемый задержан, Уральский городской суд санкционировал его арест сроком на 2 месяца, - сообщили в управлении. В настоя