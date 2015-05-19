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Происшествия Социум

В селе ЗКО 81-летний пенсионер убил жену

Об этом сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД" со ссылкой на ДВД ЗКО. Иллюстративное фото с сайта novostipmr.com Как сообщили в следственном управлении ДВД ЗКО, убийство произошло в одном из сел Теректинского района. С признаками насильственной смерти (колюще-режущие раны) был найден труп пожилой женщины. По подозрению в убийстве женщины был задержан супруг убитой. К слову, ранее подозреваемый мужчина, которому, кстати, 81 год, был судим за убийство родного сына. - Подозреваемый задержан, Уральский городской суд санкционировал его арест сроком на 2 месяца, - сообщили в управлении. В настоя
Анэль Кайнеденова
В селе ЗКО 81-летний пенсионер убил жену
Об этом сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД" со ссылкой на ДВД ЗКО.
Иллюстративное фото с сайта novostipmr.com
Иллюстративное фото с сайта novostipmr.com
 Иллюстративное фото с сайта novostipmr.com Как сообщили в следственном управлении ДВД ЗКО, убийство произошло в одном из сел Теректинского района. С признаками насильственной смерти (колюще-режущие раны) был найден труп пожилой женщины. По подозрению в убийстве женщины был задержан супруг убитой. К слову, ранее подозреваемый мужчина, которому, кстати, 81 год, был судим за убийство родного сына. - Подозреваемый задержан, Уральский городской суд санкционировал его арест сроком на 2 месяца, - сообщили в управлении. В настоящее время начато досудебное расследование.
убийство пенсионер

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