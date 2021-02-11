В редакцию "МГ" обратилась жительница села Жымпиты Сырымского района Салтанат Баймуханбетова. Она рассказала, что в 2018 году в районном центре по государственной программе построили 14 частных домов. Однако в смете не предусмотрели установку ограждения. Сельчане заселились в дома без ворот и калиток. – Все бы ничего, но в один из этих домов заехал заместитель районного акима Ербулат Ахметов. На очередной сессии районного маслихата ему выделяют 500 тысяч тенге на установку ограждения. Никто из депутатов тогда не поинтересовался почему же ему выделили эти деньги, - возмущается женщина. Кроме этого, Салтанат Баймуханбетова утверждает, что установка ворот, калитки и железного штакетника обошлась намного дороже. – Материалы качественные и дорогие, обошлись они как минимум в 1,2 млн тенге. Сейчас из 14 домов огражден только один дом, в котором живет замакаима района. Получается, ему можно, а нам нельзя? Только чиновникам дозволено тратить средства из районного бюджета на свои нужды? - говорит жительница села. С такими вопросами Салтанат Баймуханбетова обратилась в маслихат Сырымского района. В письме ей ответили, что вопрос о выделении средств на установку ограждения дома Ербулата Ахметова на сессии маслихата не рассматривался. – Деньги на эти цели не выделялись из районного бюджета. Но 16 июля 2020 года на очередной сессии маслихата было решено увеличить объем выделяемых средств на содержание жилищного фонда на 500 тысяч тенге. На заседании принимали участие 12 депутатов, аким района и руководитель отдела ЖКХ, ПТ и АД, - говорится в письме. Между тем сам заместитель акима Сырымского района Ербулат Ахметов в телефонном разговоре с корреспондентом "МГ" подтвердил информацию и отметил, что сам постепенно устанавливал стойки за свой счет, а на выделенные 500 тысяч тенге купил лишь профлист. – Да, действительно на установку ограждения моего дома было выделено 500 тысяч тенге. Я, как житель этого района, попросил денег, мне выделили. Этих денег хватило только на покупку профлиста. Остальные материалы я покупал за свой счет. Мой дом находится на окраине, постоянно во дворе ходит чужой скот. Возможность установки ограждения остальных домов мы рассмотрим в этом году, - заявил Ербулат Ахметов.Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.