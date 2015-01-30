ЧП произошло в поселке Казталовка Казталовского района ЗКО, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото из архива "МГ" Иллюстративное фото из архива "МГ" По словам заместителя акима Казталовского района по социальным вопросам Зайлим МАЖИТОВОЙ, в поселке Казталовка примерно в семь часов утра 29 января в частном доме произошел взрыв. На момент ЧП в доме находились трое взрослых людей. Как рассказала дочь пострадавших Лунара, накануне взрыва работники-газовики проводили ремонтные работы и, видимо, ночью газ отключили, а потом опять включили. Газ накопился в помещении и утром, когда родители включили свет, произошел взрыв. - Пострадавшая Нурлы АЙТМАГАМБЕТОВА с ожогами находится в Казталовской районной больнице, - рассказала Лунара. - Отец Жиенали АЙТМАГАМБЕТОВ в тяжелом состоянии был доставлен вертолетом санавиации в реанимационное отделение областной больницы г. Уральска. Как рассказали в пресс-службе управления здравоохранения, санавиацией в реанимацию областной больницы доставлен мужчина в тяжелом состоянии, у него 60% ожогов тела. У женщины 10-12% ожогов - это ожоги лица, кистей обеих рук и правой голени, ее состояние - средней тяжести. Пожилая женщина, которая также находилась в доме, не пострадала и сейчас находится у родственников. Сама Лунара живет в Актобе. Также, по словам замакима, при акимате Казталовского района создана комиссия. Сейчас односельчане всячески помогают семье продуктами, едой и деньгами. Однако дочь пострадавших утверждает, что местные власти предлагают им жилье, которое непригодно для проживания. Точные причины возникновения взрыва в данное время выясняются.