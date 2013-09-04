Фото с сайта socio.rin.ru Фото с сайта socio.rin.ru На сегодня в республике насчитывается 6936 сельских населенных пунктов, в которых проживает 7,6 млн. человек. Об этом сегодня в ходе заседания правительства сообщил вице-министр регионального развития РК Серик Жумангарин, передает корреспондент Bestnews.kz из правительства. Из общего количества сельских населенных пунктов 1310 соответствует высокому, 5192 среднему потенциалам развития. По административной значимости 119 сельских населенных пунктов являются районными центрами, а 2411 центрами сельских и поселковых округов. При этом, более половины сельских населенных пунктов являются малочисленными, то есть с населением менее 500 человек, в которых проживает всего 9,7% сельских жителей,— сказал Жумангарин. По данным вице-министра, объем валовой продукции сельского хозяйства в 2012 году составил 1,9 трлн. тенге или 4,1% ВВП страны. При этом, подчеркнул вице-министр, «во многих селах расположены структурные подразделения железной дороги, горнодобывающей промышленности, энергетики и других отраслей экономики, а также субъектов малого и среднего бизнеса, которые вносят весомый вклад в развитие экономики страны». На сегодня в соответствии с действующими нормативами сельские населенные пункты в целом обеспечены объектами образования и здравоохранения, электрифицированы и телефонизированы практически все населенные пункты. В тему: В Казахстане разработан план по возрождению села Вместе с тем, отмечается нехватка детских дошкольных учреждений, объектов культуры и спорта, 71% объектов здравоохранения находятся в приспособленных помещениях, 189 объектов образования расположены в аварийных помещениях, а в 92 школах занятия проводятся в 3–4 смены, констатировал Жумангарин. — Доступ к централизованному водоснабжению имеют 68% сельского населения, а 20% автомобильных дорог местного значения требуют капитального ремонта,— сказал он.