Во исполнение поручения Главы государства, данного на заседании Совета предпринимателей от 10 апреля 2013 года, Министерством регионального развития разработан План организационных мероприятий (Дорожная карта) по вопросам возрождения села.
- Для оценки текущего состояния сельских территорий предлагается провести полную инвентаризацию производственной, социальной и инженерной инфраструктуры СНП и на основе анализа их социально-экономического развития осуществить классификацию сельских населенных пунктов, отмтил вице-министр.
Как добавил Жумангарин, в результате классификации будут определены четыре группы СНП для выработки соответствующих мер по их развитию. Это районные центры, опорные сельские населенные пункты, центральные усадьбы сельских и поселковых округов, другие СНП.
- При этом, районные центры и опорные СНП предлагается развивать как центры экономического роста, служащие мостом экономических, социальных, культурных и демографических связей села с городом, сказал он.
В соответствии с Дорожной картой, развитие опорных СНП предлагается осуществлять в рамках единой программы «Развитие регионов» с разработкой индивидуальных Комплексных планов развития опорных СНП, в которых будут предусмотрены меры по расширению и модернизации действующих производств, развитию малого и среднего бизнеса, объектов социальной и инженерной инфраструктуры, строительству жилья, развитию государственных, финансовых, сервисных и иных услуг.
В опорных сельских населенных пунктах будут созданы достаточная производственная и социальная инфраструктура для обеспечения необходимых социальных стандартов проживающему в нём населению и жителям прилегающих территорий. При этом, ОСНП будут входить в зону притяжения районного центра, городов областного и районного значения.
Развитие центральных усадеб сельских и поселковых округов предлагается осуществлять в рамках программ развития территорий областей, а развитие других СНП с высоким и средним потенциалом в рамках программ развития территорий районов с разработкой соответственно областных и районных Планов мероприятий, в которых будут предусмотрены меры по поддержке и расширению действующих предприятий, образованию средних и крупных сельхозпредприятий, развитию малого и среднего бизнеса, развитию сельской инфраструктуры.
Комплексные планы развития опорных СНП, областные Планы мероприятий по развитию центральных усадеб сельских и поселковых округов, после согласования с уполномоченным органом в области регионального развития, будут утверждаться областными маслихатами, а районные Планы мероприятий по развитию других СНП с высоким и средним потенциалом развития районными маслихатами путем внесения изменений в программы развития территорий областей и районов.
При финансировании Комплексных планов и Планов мероприятий по развитию СНП предлагается использовать механизмы финансирования действующих государственных и отраслевых программ, программ развития территорий областей и районов. При этом, все бюджетные инвестиционные проекты по развитию сельских территорий должны быть согласованы с центральным уполномоченным органом в области регионального развития на соответствие Комплексным планам и Планам мероприятий.
Министерство будет осуществлять мониторинг реализации Комплексных планов по развитию ОСНП, Планов мероприятий областей и районов по развитию сельских населенных пунктов и представлять итоговую информацию в Правительство РК.
Таким образом, предлагаемые меры позволят выстроить целостную систему развития сельских территорий, обеспечить координацию действий центральных и местных исполнительных органов, хозяйствующих субъектов в целенаправленном распределении финансовых средств и достижении желаемых результатов,— заверил Жумангарин.