Среди ТОП 50 городов по уровню проникновения филиальной банковской сети в тройке лидеров Атырау, Актау и Аксай Финансовый центр Казахстана, Алматы, на 11-м месте – одно банковское помещение приходится на 3,6 тысяч человек. Столица на 25-м месте. Средний охват одного банковского помещения в Астане 4,4 тысячи человек. В целом по Казахстану плотность филиальной банковской сети составляет 7,1 тысяч человек на одно банковское помещение. Рэнкинг-основа: TOP 50 городов по уровню проникновения филиальной сети банков. TOP25.gif TOP50.gif Источник: ranking.kz