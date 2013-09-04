Фото today.kz Фото today.kz В рейтинге конкурентоспособности мировых экономик Казахстан поднялся на одну позицию. Как сообщает ИА Новости-Казахстан, в рейтинге конкурентоспособности мировых экономик Казахстан поднялся с 51-й на 50-ю позицию. Рейтинг был составлен в рамках отчет по глобальной конкурентоспособности 2013-2014 годов Всемирным экономическим форумом. Первое место списка в пятый раз занимает Швейцария, на втором месте расположен Сингапур, третью позицию отвели Финляндии. В десятку также вошли Германия, США, Швеция, Гонконг, Нидерланды, Япония и Великобритания. Казахстан в рейтинге самых конкурентоспособных экономик расположился между Италией и Португалией.