фото с сайта life.enu.kz фото с сайта life.enu.kz Депутаты должны рассматривать бюджет, руководствуясь только критериями эффективности и достижения конкретного результата, заявил председатель мажилиса Нурлан Нигматулин в ходе пленарного заседания, сообщает Today.kz со ссылкой на пресс-службу мажилиса. Говоря о важности законопроекта «О республиканском бюджете на 2014-2016 годы», Нигматуллин отметил, что парламент будет подходить к рассмотрению бюджета с очень четкой позицией. "Вопрос стоит не только и не столько в освоении бюджетных средств. Речь идет об эффективности вкладываемых средств и достижении конкретного результата. Это, кстати, прописано и в самом Бюджетном Кодексе. Если говорить, к примеру, об образовании – то важным критерием должно быть не только освоение средств, но и насколько снизится загруженность школ, когда ликвидируется трехсменное обучение. В здравоохранении – как улучшится качество медицинских услуг. В жилищном строительстве - насколько сократится очередь на социальное жилье. То есть везде, куда будут вкладываться государственные средства, необходим конкретный результат. Другого подхода при рассмотрении бюджета в парламенте быть не может", - отметил председатель мажилиса.