По словам ЕРЖАНОВА, уволенные сотрудники недостаточно проводили профилактическую работу среди военнослужащих. - Приказом командующего внутренними войсками командир части майори его заместитель по воспитательной части майорбыли освобождены от занимаемых должностей. По факту гибели солдата было возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение уставных правил взаимоотношений между военнослужащими, повлекшие тяжкие последствия". В ходе следственных мероприятий мы установили, что его ударил сослуживец МУКАНБЕТОВ, он дал признательные показания, - пояснил собеседник. Напомним, о гибели военнослужащего стало известно в начале августа. Он скончался в воинской части №66/97, которая находится в Киевском поселке Костанайской области.