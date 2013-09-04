111111112222Об этом сообщает Tengrinews.kz со ссылкой на прокурора Костанайского гарнизона Дархана ЕРЖАНОВА. По словам ЕРЖАНОВА, уволенные сотрудники недостаточно проводили профилактическую работу среди военнослужащих. - Приказом командующего внутренними войсками командир части майор КУВАТОВ и его заместитель по воспитательной части майор МОЛДАБАЕВ были освобождены от занимаемых должностей. По факту гибели солдата было возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение уставных правил взаимоотношений между военнослужащими, повлекшие тяжкие последствия". В ходе следственных мероприятий мы установили, что его ударил сослуживец МУКАНБЕТОВ, он дал признательные показания, - пояснил собеседник. Напомним, о гибели военнослужащего стало известно в начале августа. Он скончался в воинской части №66/97, которая находится в Киевском поселке Костанайской области.