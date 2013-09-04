Фото Today.kz Фото Today.kz Мажилис начал рассмотрение законопроекта о ратификации межправительственного соглашения относительно нефтепровода «Казахстан-Китай», сообщает Today.kz со ссылкой на пресс-службу мажилиса. Законопроект предусматривает доведение пропускной способности магистрали до 20 миллионов тонн в год, обеспечение стабильности поставок казахстанской нефти, а также создание привлекательных условий для всех казахстанских грузоотправителей при экспорте нефти в направлении Китая. Кроме этого, мажилис взял в работу ряд других ратификационных документов, в том числе законопроект о транзите военного имущества и персонала Италии через Казахстан.