На сегодня из районного бюджета АО «КазГазТранс Аймак» выплачен долг монополиста за 2012 год -100 миллионов тенге. Почти такая сумма набежала за этот год. Как отметил аким Бурлинского районана сессии раймаслихата, повышение тарифов практически не дало результатов, долг предприятия продолжает расти, а «КазГазТранс Аймак» требует выплаты задолженности. - Будем как-то решать эту проблему выкраивать из бюджета средства, - сказал аким. К слову, генеральный директор ГКП «Аксайжылукуат»стал акимом города, а на его место до сих пор никто еще не назначен. Пока же «Аксайжылукуатом» руководит заместитель гендиректора. Между тем среди работников предприятия муссируются слухи, что кресло генерального директора ГКП «Аксайжылукуат», возможно, займет предшественник Утегенова - депутат раймаслихата. Назым ТУРИЕВА