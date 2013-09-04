К корреспондентам портала «МГ» обратились родители учащихся. Они утверждают, что в школах не хватает учебников и учителя требуют, чтобы родители покупали некоторые книги сами. Мы обратились за разъяснениями к руководителю городского отдела образования Жанслу ТУРЕМУРАТОВОЙ. - Просто для сравнения: 3-4 года назад городская система закупала учебники на 48-49 миллионов тенге, - рассказала руководитель горОО Жанслу ТУРЕМУРАТОВА. - Последние два года по заявкам школ мы закупаем учебники на 111-117 миллионов тенге. И это не только в качественном смысле, количественно мы также стараемся всех охватить. По словам Жанслу ТУРЕМУРАТОВОЙ, все эти дни перед новым учебным годом учебники развозились по школам. Причем в том количестве, в котором в конце прошлого учебного года директора подавали заявки. - Учеников много, и сейчас большое движение учеников из одной школы в другую, - продолжает руководитель горОО. - Возможно, поэтому в некоторых классах есть нехватка. Родителям и ученикам нужно набраться терпения. Сейчас все утрясется, станет понятно, где не хватает тех или иных учебников, где учебники, наоборот, остаются, и школы начнут между собой обмениваться. Между тем в отделе образования не исключают того, что учебников по английскому языку может и не хватать. Все дело в том, что английский язык в начальных классах официально ввели с нынешнего учебного года. Поэтому на сегодняшний день учебниками английского языка казахстанского издания обеспечены лишь учащиеся 1-ых классов. Другие классы занимаются по учебникам российского издательства. Причем учителя сами определяют, по какому учебнику какого автора они будут заниматься.