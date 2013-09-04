В Атырау запущен завод по производству трубопроводной арматуры

В Атырау презентовали новое производство в рамках программы форсированного индустриально-инновационного развития, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД" Накануне в нефтяной столице был запущен завод по производству трубопроводной арматуры. Новая продукция будет востребована в системах водоснабжения, канализаций и транспортировки газа. Стоимость проекта - 40 миллионов долларов США. Проектная мощность завода – 30 тысяч штук задвижек в год. Главные отличительные черты нового производства - уникальные технологии, новейшее оборудование и востребованная продукция самого высокого качества. На новом предприятии создано семьдесят пять рабочих мест, при этом руководство и эксплуатация производства полностью осуществляются казахстанскими специалистами. Как рассказал корреспонденту "МГ" генеральный директор завода Мендигали САППАЕВ, выпускаемая заводом продукция предназначена для использования в основном для коммунального хозяйства, при этом срок службы каждого изделия от 10 до 50 лет. Руководство завода планирует выйти на полную мощность производства уже через три года. - Предполагаемый рынок сбыта – Казахстан, в перспективе страны ближнего зарубежья. Таким образом мы будем решать задачу по расширению и диверсификации промышленного потенциала страны, - рассказал Мендигали САППАЕВ.