Фото с сайта rissa.pnzreg.ru Фото с сайта rissa.pnzreg.ru Такую занимательную статистику привели по итогам исследования. По основным макроэкономическим индикаторам Атырауская область находится на первом месте по Казахстану. Уровень валового регионального продукта (ВРП) составил 3,32 трлн тенге – это при населении численностью 555 тысяч жителей. - В расчете на душу населения наш регион находится на первом месте и составляет 40 тысяч долларов на человека, - сообщил исполнительный директор Общественного фонда «Центр бюджетного анализа и экономического мониторинга» Улугбек ТНАЛИЕВ. По его словам, основной целью исследования явилось проведение социально-экономического мониторинга и изучение социального настроения населения. Исследования проводились на основе промежуточных результатов мониторинга программы социально-экономического развития Атырауской области на 2011-2015 годы. Несмотря на высокие экономические показатели, уровень социального развития оставляет желать лучшего. В сфере образования область демонстрирует средние результаты по ЕНТ, в сфере здравоохранения - высокий уровень заболеваемости и низкий уровень по их выявлению, в сфере социального обеспечения - высокие расходы населения на продуктовую корзину и ограниченные источники доходов. - Только семьи, члены которых работают в добывающих компаниях, могут быть отнесены к среднему классу, все остальные вынуждены довольствоваться низкими доходами, - отметил Улугбек ТНАЛИЕВ. Также он подчеркнул, что в социальном опросе приняли участие 400 жителей региона. Наиболее актуальными были названы пять проблем - дороги, водоснабжение, экология, безработица и здравоохранение. 47% респондентов считают свой уровень доходов достаточным. Обеспечением водой в регионе удовлетворено 63%, а системой образования - 60%. Больше половины участвовавших в опросе недовольны качеством здравоохранения.