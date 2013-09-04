Иллюстративное фото с сайта forum.barys-fans.kz Иллюстративное фото с сайта forum.barys-fans.kz Перед началом чемпионата Казахстана по хоккею с коллективом атырауского ХК «Бейбарыс» встретился замакима Атырауской области Шынгыс МУКАН и и.о. начальника областного управления физической культуры и спорта Гульжанат КАЛЕНОВА. На встрече был представлен обновленный состав команды. По словам главного тренера ХК «Бейбарыс» Александра ИСТОМИНА, в этом межсезонье клуб покинули 15 игроков. Но зато команда пополнилась новичками. В этом году за медали атырауская хоккейная дружина поборется с хоккеистами из Канады, Словакии, Чехии, Ирландии, Финляндии, Швеции и России. Есть легионеры, которые успели показать себя в НХЛ. С этим составом можно побороться за золото чемпионата. - Команд много, а первое место только одно. Никто не хочет проигрывать. Сказать, что мы будем первыми, я не могу. Потому что это спорт. Команда, конечно же, будет играть только на победу, - сказал Александр ИСТОМИН. Конечно, это хорошо, что в клубе будут играть легионеры, но необходимо воспитывать свои кадры. Замакима Шынгыс МУКАН отметил, что на базе хоккейного клуба сейчас занимаются более 80 детей. И это резерв команды. Кстати, никто так и не раскрыл, во сколько обошлись бюджету легионеры «Бейбарыса». Но по некоторым данным, в среднем хоккеисты будут получать от 2 до 8 тысяч долларов в месяц.