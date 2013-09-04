- По прибытию в Астану был обнаружен большой перерасход масла,- говорит.- В связи с этим пришлось совершить незапланированную замену борта. Чтобы не причинять пассажирам неудобства, они были отправлены в Уральск на другом самолете. По словам начальника авиаперевозок, данная ситуация не является чрезвычайной, а запах гари в салоне появился именно из-за перерасхода масла. Самолет "Фоккер-100" принадлежит авиакомпании "Бек Эйр", он выполняет рейс по маршруту Алматы-Астана-Уральск регулярно.