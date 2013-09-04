ТОО «АктобеГорДорСтрой» вело разработку песчаного карьера вблизи города Алга. При этом у ТОО не имелось разрешительных документов. Самовольная разработка карьера была пресечена рейдовой проверкой трёх ведомств: специализированной природоохранной прокуратуры, управления дорожной полиции и департамента экологии по Актюбинской области. На момент проверки на карьере работало 5 автомашин КАМАЗ и автопогрузчик, принадлежащие ТОО «Инженерно-строительная компания «Дастан», которые были наняты ТОО «АктобеГорДорСтрой», рассказали в департаменте экологии. По информации экологов, до рейда нарушители закона уже успели вывезти 50 тонн песка для ремонта автодорог. За допущенные нарушения ТОО «АктобеГорДорСтрой» предъявлен иск за ущерб окружающей среде на сумму 300 000 тенге, а также наложен административный штраф в размере 259 600 тенге. Подрядная организация ТОО «АктобеГорДорСтрой» осуществляет ремонт и сезонное содержание автомобильных дорог города. В настоящее время ведет капитальный ремонт автомобильной дороги на улице Уалиханова объем работ оценен в 228,8 млн.тенге.