Путин заявил о неучастии России в военных конфликтах
Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ Россия не будет ввязываться в какие-либо военные конфликты. Об этом, комментируя ситуацию вокруг Сирии, заявил Владимир Путин. Комментарий российского президента прозвучал в ходе его интервью «Первому каналу» и агентству Associated Press, расшифровка которого опубликована на сайте главы государства. Путин также приветствовал решение ряда стран Запада отказаться от участия в военной интервенции в Сирии. По словам президента РФ, ранее он полагал, что западные державы согласованно принимают решения подобно «съездам коммунистической партии Советского Союза», но теперь убедился, что и на Западе есть «люди, которые дорожат своим суверенитетом, анализируют ситуацию и набираются мужества принимать решения в интересах своих собственных стран». Глава государства заявил, что подразделения российской армии сейчас за рубежом представлены только двумя базами на территории бывшего СССР и в контингентах операций, которые проводятся по мандатам ООН. Путин подчеркнул также, что именно Совбез ООН в соответствии с нормами международного права может дать санкцию на применение оружия в отношении суверенного государства. Любые другие механизмы применения к суверенному государству силы российский президент считает правильным квалифицировать только как агрессию. По словам Путина, российская сторона предложит обсудить сирийскую тему участникам саммита G20, который состоится в Санкт-Петербурге 5-6 сентября. Глава государства отметил, впрочем, что встреча «большой двадцатки» преимущественно посвящена экономическим вопросам, и произвольно менять повестку дня Россия не будет. В настоящее время международное сообщество обсуждает возможность вмешательства в гражданский конфликт в Сирии в связи с применением на территории этой страны химического оружия. В частности, вопрос о применении силы вынес на рассмотрение Конгресса американский президент Барак Обама. США, часть их западных союзников, а также арабские страны Персидского залива обвиняют в применении оружия массового поражения войска президента Сирии Башара Асада. Дамаск, в свою очередь, возлагает ответственность за химические атаки на повстанцев. Россия, как подчеркнул в своем интервью Путин, доказательств использования химоружия сирийской армией не получила. Источник: lenta.ru