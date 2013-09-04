Обама встретится в Петербурге с российскими ЛГБТ-активистами
Фото: Evan Vucci / AP Президент США Барак Обама пригласил российских ЛГБТ-активистов встретиться с ним в ходе саммита G20 в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает Associated Press. Председатель Российской ЛГБТ-сети Игорь Кочетков подтвердил, что его организация была приглашена на встречу с Обамой в четверг, 5 сентября, и приняла это приглашение. В состав Российской ЛГБТ-сети входят четыре организации из Петербурга: «Выход», «Крылья», «Nuntiare et Recreare» и «Гендер-Л». Никаких специальных комментариев от Белого дома по поводу предстоящего мероприятия не последовало. Встречи с представителями различных социальных групп, в том числе и меньшинств, являются регулярной практикой в зарубежных поездках Обамы. Ранее администрация президента США осудила закон о запрете пропаганды гомосексуализма, принятый в России летом 2013 года. Сам Обама касался этой темы, в частности, комментируя возможный бойкот американцами Олимпиады в Сочи. Он выразил надежду на то, что «кто-то из атлетов-геев или лесбиянок привезет домой золото, серебро или бронзу, чтобы опровергнуть негативные оценки». «Если у России нет атлетов-геев и лесбиянок, возможно, это сделает их команду слабее», — заявил Обама. Саммит G20 должен пройти в Санкт-Петербурге 5 и 6 сентября 2013 года. Источник: lenta.ru