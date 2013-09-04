Фото Zakon.kz
Каждый, кто решился приобрести автомобиль за границей, сталкивается с множеством нюансов, связанных с процедурой проведения таможенной очистки.
Сколько будет стоить растаможка авто, какие документы необходимо предоставить, какие сопутствующие финансовые расходы придется понести, насколько выгодно растаможивать автомобиль из стран Таможенного союза и другие подобные вопросы задает себе каждый, кто хочет импортировать автомобиль из-за границы.
Процедура таможенного оформления описана законодательством весьма ясно, однако, чтобы найти нужную информацию, необходимо потратить не один час на изучение всех важных нормативных актов, регулирующих данную сферу. Данная статья направлена на то, чтобы дать краткое представление о том, как проходит и что необходимо для проведения процедуры растаможивания легковых автомобилей на территории Республики Казахстан, ввезенных для личного пользования из зарубежных стран.
Что такое таможенная очистка?
Процедура растаможивания товаров и транспорта называется таможенной очисткой товаров, при этом происходит уплата таможенных, налоговых сборов и пошлин, установленных законодательством Республики Казахстана, и оформление таможенных деклараций.
При проведении таможенной очистки ввозимого автотранспорта необходимо предоставить ряд документов, подтверждающих право владения и стоимость автомобиля, получить сертификат соответствия на автомобиль, уплатить пошлины в соответствии с установленными тарифными ставками, налог на добавленную стоимость и в определенных случаях акцизный сбор.
Как происходит процесс таможенной очистки?
После того, как автомобиль пересекает границу в Республике Казахстан, в зоне пропуска, на границе Таможенного союза уполномоченным должностным лицом при оформлении процедуры внутреннего таможенного транзита (ВТТ) указываются сроки и место доставки автомобиля. Внутренний таможенный транзит (ВТТ) необходим для того, чтобы автомобиль мог беспрепятственно проследовать из места пропуска через границу до места, где будет проходить таможенное декларирование. В случае если автомобиль пригоняет сам владелец, то местом таможенного декларирования будет ближайший к месту жительства владельца таможенный пост и Склад временного хранения (СВХ), расположенные в зоне деятельности таможенного органа. В случае если владелец для перевозки автомобиля пользуется услугами транспортной компании, то местом декларирования будет СВХ по месту регистрации перевозчика.
После прибытия транспортное средство помещается на Склад временного хранения (СВХ), а документы на него вручаются таможенному органу. На СВХ автотранспорт находится до окончания проведения процедуры таможенной очистки и может находиться на хранении до двух месяцев. По заявлению владельца срок хранения может быть продлен еще на два месяца.
До истечения срока хранения автотранспорта на СВХ владельцу или уполномоченному им лицу необходимо подать Декларацию и все сопутствующие документы для проведения таможенного оформления автомобиля. Нахождение автомобиля на СВХ является платным, поэтому затягивать с подачей документов не стоит.
Какие существуют способы таможенного оформления?
При ввозе автотранспорта на территорию Республики Казахстан владелец вправе выбрать одну из двух форм декларирования.
Первая форма подразумевает оформление посредством заполнения декларации на товары (ДТ). В этом случае владелец должен заключить договор с таможенным представителем (таможенным брокером), так как заполнение ДТ является видом деятельности требующий специального соответствующего разрешения. Ставки за работу таможенного представителя по оформлению ДТ в пределах 100 евро. При декларировании по ДТ расчет таможенной пошлины рассчитывается исходя из Единого таможенного тарифа для стран Таможенного союза, помимо самой пошлины владельцу также надо оплатить НДС в размере 12%, который рассчитывается от совокупной стоимости автомобиля (сумма стоимости автомобиля, затрат на доставку, растаможивание и оформление).
Расчет таможенных платежей по ДТ рассчитывается:
- исходя из стоимости и года выпуска автомобиля;
- исходя из объема двигателя и года выпуска.
К оплате применяется тот вариант, в котором сумма таможенных платежей получилась больше.
На сайте Комитета таможенного контроля МФ РК имеется калькулятор примерных расчетов таможенных платежей на легковые автотранспортные средства по ДТ (единый таможенный тариф рассчитывается в соответствии с Решением от 16 июля 2012 г. n 55 «О применении Республикой Беларусь и Республикой Казахстан ставок ввозных таможенных пошлин, отличных от ставок Единого таможенного тарифа Таможенного союза, в отношении отдельных категорий товаров»).
Вторая форма является упрощенной формой декларирования с заполнением приходно-таможенного ордера и оплатой Совокупного таможенного платежа (ТПО). При таком способе декларирования автовладелец имеет право самостоятельно заполнять все документы. По ТПО рассчитывается один совокупный платеж, при этом НДС платить уже не нужно (совокупный платеж рассчитывается в соответствии с Приложением №5 к Соглашению о порядке перемещения физическими лицами товаров для личного пользования через таможенную границу таможенного союза и совершения таможенных операций, связанных с их выпуском (от 18.06.2010 г.).
Пример №1
Рассмотрим пример по примерному расчету таможенных платежей. Покупатель приобрел в Германии автомобиль 2011 года выпуска по цене 18800 долларов США с объемом двигателя 3500 куб.см. Стоимость доставки обошлась в 1200 долларов. Итого таможенная стоимость авто составляет 20000 долл.
Расчет по ДТ показывает следующее: ставка ввозной таможенной пошлины будет 30%, но не менее 2.8 евро за 1 куб.см., то есть 20000 таможенная стоимость * 153 примерный курс доллара к тенге * 30% = 918000 тенге, но не менее 3500 * 2.8 * 203 примерный курс евро к тенге = 1989400 тенге евро.
К оплате в виде таможенной пошлины идет вторая сумма в размере 1989400 тенге. Акциз придется также платить, так как объем двигателя больше 3000 куб. см., акциз рассчитывается исходя из тарифа 100 тенге за 1 куб.см., получаем 100 * 3500 = 350000 тенге. За таможенное оформление (таможенный сбор) идет оплата в 60 евро по курсу в тенге. Теперь необходимо рассчитать НДС – (20000 таможенная стоимость авто * 153 примерный курс доллара к тенге = 3060000 тенге + 1989400 пошлина + 350000 акциз + 60 евро таможенный сбор * 203 примерный курс евро к тенге = 12180 тенге) * 12% = 649389,6 тенге.
Итого таможенная очистка обойдется в 3000969,6 тенге.
Пример №2
Теперь рассмотрим пример по примерному расчету таможенных платежей с применением двух разных методов декларирования
Покупатель приобрел в Германии автомобиль 2010 года выпуска объемом 1400 куб. см. по цене 8800 долларов США, расходы на доставку обошлись в 1200 долл.
Расчет по ДТ показывает следующее: ставка ввозной таможенной пошлины будет 35%, но не менее 1,45 евро за 1 куб.см., то есть 10000 таможенная стоимость * 153 примерный курс доллара к тенге * 35% = 535500 тенге, но не менее 1400 * 1,45 * 203 примерный курс евро к тенге = 412090 тенге евро. К оплате в виде таможенной пошлины идет первая сумма. За таможенное оформление идет оплата в 60 евро по курсу в тенге. Теперь необходимо рассчитать НДС – (10000 таможенная стоимость авто * 153 примерный курс доллара к тенге = 1530000 тенге + 535500 пошлина + 60 таможенный сбор * 203 примерный курс евро к тенге = 12180 тенге) * 12% = 249321,6 тенге.
Итого таможенная очистка обойдется в 797001,6 тенге.
Расчет по ТПО более прост. Согласно правилу расчет единого совокупного платежа по ТПО для автомобиля от 3 до 5 лет с объемом двигателя до 1500 куб.см. будет применяться ставка в 1.7 евро за 1 куб.см., таким образом, получается: 1400 * 1.7 * 203 примерный курс евро = итого общая стоимость платежей при ТПО составляет 483140 тенге.
Исходя из вышеприведенных примеров, можно определить выбор того или иного способа проведения таможенного декларирования ввозимого автомобиля, которые напрямую зависят от объема двигателя и года производства автомобиля.
Какие документы необходимы для таможенного оформления?
Для проведения процедуры таможенной очистки в таможенный орган по месту регистрации владельцу необходимо предоставить следующие документы:
- регистрация в качестве участника внешнеэкономической деятельности, если автомобиль завозится не с Таможенного союза;
- оригинал и копию документа, удостоверяющего личность (удостоверение, личности, паспорт) с указанием ИИН;
- адресную справку или оригинал домовой книги;
- документ, подтверждающий право покупки и/или владения автомобилем, а также указывающий стоимость покупки (купчую, бриф, инвойс, договор купли-продажи, счет-справку или любой другой), все документы должны быть переведены на государственный или русский язык и нотариально заверены;
- транспортные документы (ж.д., авиа или транспортная накладная, коносамент и т.д.);
- документ контроля транспортной доставки, полученный в пункте пересечения границы;
- сертификат соответствия экологической безопасности ЕВРО-4
- при оформлении по Совокупному таможенному платежу (ТПО): оригинал и копию квитанции об оплате совокупного платежа;
- при оформлении по Декларации на товары (ДТ): оригинал и копию квитанций об оплате таможенных пошлин, оригинал и копию квитанции за сбор за таможенное оформление (60 евро); НДС (12% от совокупной стоимости автомобиля – сумма покупки плюс сумма транспортной доставки и др.), акциза по подакцизным транспортным средствам с объемом двигателя более 3000 куб.см – 100 тг. с каждого куб.см.;
- при необходимости в таможенном органе могут потребовать сертификат на экспорт, фотографии автомобиля и справку о годе выпуска автомобиля от официального дилера производителя.
Регистрация в качестве участника внешнеэкономической деятельности производится таможенными органами по месту регистрации лица, подающего заявление. Для проведения регистрации необходимо предъявить в таможенный орган оригинал и копию документа, удостоверяющего личность, а при наличии счета в банке – также справку с банка о наличии счета. Также могут запросить предъявить адресную справку или оригинал домовой книги.
Процедура регистрации в качестве участника ВЭД бесплатная, регистрация осуществляется на следующий рабочий день после подачи заявления.
Сертификат соответствия необходим для того, чтобы подтвердить соответствие автомобиля классу экологической безопасности ЕВРО-4, который действует на территории Республики Казахстан с 1 июля 2013 года. Если автомобиль не соответствует данному классу, то на него не может быть получен сертификат соответствия и, как следствие, автомобиль не сможет пройти таможенную очистку и не будет зарегистрирован в органах дорожной полиции.
Какова последовательность действий?
Перед тем, как автомобиль еще не пришел на СВХ, необходимо обратиться в ЦОН и получить адресную справку или же с домовой книгой и с пакетом имеющихся документов подойти в таможенный орган по месту регистрации владельца и оформить регистрацию ВЭД, если автомобиль приобретался за пределами Таможенного союза.
После того, как автомобиль пришел на СВХ надо обратиться к переводчику и нотариусу для оформления и заверения перевода документов на автомобиль и документов, устанавливающих право собственности владельца. Затем необходимо пройти в сертификационный центр и получить сертификат соответствия на автомобиль, возможно, при этом понадобится обратиться к официальным дилерам марки купленного автомобиля для получения справки о годе производства.
После этого необходимо идти в таможенной орган и, в зависимости от выбранного способа декларирования, обращаться к таможенным декларантам для оформления ДТ или самостоятельно заполнять ТПО. Когда декларации заполнены и суммы всех платежей известны, нужно в таможенном органе взять реквизиты для проведения оплаты и оплатить через банк. После этого останется сдать все документы декларанту и ожидать, когда он их обработает. После возврата обработанных документов, надо идти на СВХ и, оплатив в СВХ за стоянку и разгрузку, можно забирать автомобиль.
Стоит знать, что пока автомобиль не поставлен на учет в органы дорожной полиции, его эксплуатация запрещена. Когда процедура таможенной очистки окончена, и все документы сданы в дорожную полицию, необходимо подождать, пока из таможенных органов в органы дорожной полиции придет подтверждение об окончании процедуры таможенной очистки. После этого можно смело садиться за руль своего нового автомобиля.
Какие условия растаможивания автомобилей, купленных в странах Таможенного союза?
Автомобили, купленные в странах Таможенного союза и прошедшие полную таможенную очистку или произведенные в этих странах, не подлежат процессу растаможивания при ввозе их в Республику Казахстан. Однако перед регистрацией в органах дорожной полиции необходимо оплатить НДС равный 12% от совокупной стоимости автомобиля, и в случае, если объем двигателя больше 3000 куб.см., необходимо оплатить также акциз в размере 100 тенге за 1 куб.см.
Автомобили какого года производства можно растаможивать?
С 1 июля 2013 года предусмотрено введение экологических стандартов уровня ЕВРО-4 для ввозимых на территорию Республики Казахстан автомобилей.
Стоит также отметить разницу в процессе первичной регистрации автотранспортного средства и, как следствие, разницу в определении года выпуска, которая существует в Республике Казахстан и других странах. В некоторых странах годом выпуска автомобиля является его первичная продажа и первичная регистрация, в Казахстане годом выпуска является дата его фактического производства и/или схода с конвейера. Поэтому прежде, чем покупать автомобиль, необходимо сравнить данные по году выпуска с технического паспорта транспортного средства и узнать дату фактического производства автомобиля исходя из Вин-кода или номера кузова.
Информация предоставлена Департаментом таможенного контроля по Мангистауской области. При подготовке данной статьи за основу взят материал с egov.kz при этом были внесены необходимые изменения в соответствие с действующим законодательством РК.
Источник: Zakon.kz