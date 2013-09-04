Фото auto.mail.ru Фото auto.mail.ru Жителю города Волжский удалось выиграть дело о расторжении договора купли-продажи автомобиля и получить назад не только сумму, уплаченную за автомобиль, но и компенсацию за моральный вред и неустойку. Об этом сообщает официальный сайт Волгоградского областного суда. Как стало известно, в мае 2011 года истец приобрел в ООО «ВолгаАвтоГрад» Fiat Ducato стоимостью 794 тыс. рублей. Гарантийный срок автомобиля составлял 2 года без ограничения пробега. В июле 2012 года в автомобиле произошло задымление салона, в связи с чем эксплуатация стала невозможной. Мужчина обратился в сервисный центр дилера, однако машину не приняли в ремонт, мотивируя отказ отсутствием запчастей. В середине августа автомобиль все же поступил на станцию, однако ремонт не был произведен в установленный срок. Автовладелец составил претензию, в которой потребовал расторжения договора купли-продажи и возврата уплаченной суммы, но она осталась без ответа. Тогда мужчина обратился в городской суд, который признал его правоту. Договор был расторгнут, а автодилера обязали выплатить полную сумму иномарки — 794 тыс. рублей, неустойку 200 тыс. рублей, компенсацию морального вреда 10 тыс. рублей, а также заплатить штраф 502 тыс. рублей. Ответчик попытался обжаловать это решение, но Волгоградский областной суд согласился с выводами более низшей инстанции и оставил решение без изменения. Впрочем, сумма, которую получит житель Волжского, далеко не рекордная. В апреле стало известно о другом россиянине, который отсудил у автодилера более 7 млн рублей. Источник: auto.mail.ru