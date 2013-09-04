В Уральске дорожных рабочих запретили называть «мушкетерами»

О том как работает многоотраслевое предприятие МГК «ДЭП», журналисту портала «МГ» рассказал новый начальник Дмитрий СОЛОДОВНИКОВ. Дмитрий СОЛОДОВНИКОВ был назначен на должность начальника МГК «ДЭП» 4 июля нынешнего года. До этого работники предприятия неоднократно выходили на митинги и на встречи с властями города с претензиями по поводу задержки заработной платы. - Не жалуюсь, просто хочу быть открытым перед людьми, финансовые трудности у нас есть, - говорит директор МГК «ДЭП». Это финансовые долги, накопленные ни за один, ни за два месяца, а переходящие с прошлого года. Мы пытаемся ситуацию выровнять, двигаемся вперед. По словам директора, немаловажным фактором работы являются взаимоотношения с работниками, которых на предприятии насчитывается 700 человек. - Люди разные, среди них есть граждане Узбекистана, РФ, жители отдаленных районов области, а также оралманы. Кстати, первое, что я сделал, запретил называть дорожных рабочих «мушкетерами». Я же вижу, что это их обижает. Сейчас они просто «дорожные рабочие» и всё. По словам Дмитрия СОЛОДОВНИКОВА, они работают по озеленению города и по содержанию дорожно-мостового хозяйства. По уставу, в функциональные обязанности дэповцев входит содержание автомобильных дорог и всего, что находится в охранной зоне этих дорог: арычная система, газонная часть, зеленые насаждения, тротуарная часть и т.д. - В летнее время мы убираем любой вид мусора, который находится на дороге, - продолжает директор МГК «ДЭП». - В зимний период мы занимаемся очисткой дорог от снежной массы, посыпкой дорог и защитой от снежно-ледяного наката. В летний период мы также осуществляем уход за мостами. У нас по городу насчитывается 5 путепроводов. Между прочим, в обязанности дорожно-эксплуатационного предприятия входит и содержание арычной системы Уральска, которая насчитывает 39 километров, из них 5-6 километров - это проточная арычная система. - Многие жители города сейчас ассоциируют упавшее или сухое дерево с МГК «ДЭП». Нужно сразу определить четкую грань ответственности. Мы несем ответственность за то, что на территории автомобильных дорог и в охранной зоне, а на территории физических и юридических лиц ответственность несут они сами, - говорит Дмитрий СОЛОДОВНИКОВ. - Между прочим, как бы горожане не ругали ДЭПовцев, работает предприятие круглосуточно в две смены. Дороги стараются мыть по ночам, когда меньше транспорта. - Я сейчас сравниваю, если наш город - это сердце, то наше предприятие - это артерия, которая подпитывает его. Очень обидно, что у нас напрочь отсутствует гражданская ответственность. Везде горы мусора, отходы бросают в арыки. И самое страшное, что, глядя на своих родителей, растут и дети. Только из города ежедневно вывозится 60-70 рейсов мусора, и это не контейнеры, а только мусор с улиц города, дорожный смёт, ветки и крупногабаритный мусор.