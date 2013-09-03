1В преддверии Дня города акимат Уральска объявил о проведении общегородского субботника. Генеральная чистка городских улиц назначена на субботу, 7 сентября. Городские власти призывают всех горожан, а также коллективы предприятий принять активное участие в общественной уборке города.  