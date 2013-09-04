В Уральске мусорный полигон уходит в частные руки

С 1 октября уральский мусорный полигон переходит в доверительное управление на пять лет к инвесторам. Здесь все-таки будет построен мусороперерабатывающий завод. Директор ТОО «Арктур» Владимир САРЫЧЕВ еще в 2008 году представил проект завода по переработке твердо-бытовых отходов. Завод должен был располагаться на уральском мусорном полигоне, который сейчас занимает площадь в 33 гектара. Однако до этого дня проект продвигался очень медленно. - Каждый год я делаю маленький шажок, - рассказал «МГ» Владимир САРЫЧЕВ. - Два года продвигал открытие цеха по переработке резины, два года добиваюсь того, чтобы отдали мне мусорный полигон. Наконец, было принято решение отдать мне полигон, почти год я оформляю документы, и вот с 1-го октября он уже должен перейти в доверительное управление. Партнером ТОО «Арктур» будет Национальная компания «Самрук-Казына». В июне прошлого года на полигоне заработали цеха по переработке масла и резины. - Согласно закону, каждый субъект предпринимательской деятельности, у которого образовались отходы, должен составить паспорта отходов и сдать их переработчику. То есть просто взять и вылить масло нельзя. На сегодняшний день я единственный в нашем регионе, кто занимается переработкой такого рода отходов. Между прочим, переработанное масло по сниженной цене в 86 тенге за литр охотно покупают для сельхозтехники. Второй цех - это цех низкотемпературного пиролиза, который из резины производит аналог мазута. Можно и дальше переработать и получить бензин и солярку, а можно использовать как мазут в котельной. - На заводе будет так: мусор сюда зашел, а вышли отсюда товары народного потребления, - говорит Владимир САРЫЧЕВ. - Начнем с макулатуры, из которой можно производить прокладки для яиц, контейнеры для яиц. А еще макулатуру я хочу использовать как наполнитель для производства ГВЛ. Мы же производим свой гипс, и если будет еще и наполнитель, то сможем производить ГВЛ, причем на 40 процентов дешевле того, что мы покупаем. Далее с пластика можно делать вообще все что хочешь. Если из бутылки сейчас все делают полимер-песчанку, то с этого пластика можно делать ту же пленку, ту же посуду и чашки. Весь экопроект стоит порядка 55 миллионов тенге и даст 350-370 рабочих мест. Производительность будущего завода - 100 тысяч тонн ТБО в год, с перспективой роста до 150 тысяч тонн ТБО.