Согласно сообщению ведомства, изъявивший желание сдать незаконно хранящееся у него огнестрельное оружие, боеприпасы, взрывчатые вещества за денежное вознаграждение может обратиться с заявлением в любой из городских или районных органов внутренних дел. Необходимо указать свои данные, наименование сдаваемых предметов вооружения, марку, калибр, номер оружия, количество боеприпасов и источник их получения либо приобретения. После заявления или сообщения гражданина в орган внутренних дел по телефону либо с использованием других электронных средств связи о желании добровольно сдать огнестрельное оружие, боеприпасы или взрывчатые вещества на место нахождения данных предметов выезжает сотрудник органов внутренних дел, который произведет прием заявления и изъятие данных предметов. Гражданин, изъявивший желание добровольно сдать незаконно хранящееся оружие, освобождается от уголовной ответственности, говорится в сообщении. Во избежание случаев предъявления гражданами требований по выплате денежных средств за добровольно сданные после истечения срока акции предметы вооружения, прием заявлений будет осуществляться до 24.00 часов 30 сентября сего года. Жители области, изъявившие желание за вознаграждение, на добровольной основе сдать предметы оружия, могут связаться по телефону доверия: 51-46-08, либо 102. Айдар БАЙЖАНОВ