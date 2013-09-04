Фото bestnews.kz Фото bestnews.kz Общий объём инвестиций составит порядка $400 млн Соглашение, по которому АВТОВАЗ владеет 25% плюс одной акцией недавно созданного АО «АЗИЯ АВТО Казахстан», было подписано на прошлой неделе президентом АВТОВАЗа Игорем Комаровым и генеральным директором АО «АЗИЯ АВТО Казахстан». В обмен на эту долю акций АВТОВАЗ предоставит нематериальные активы. Акционерное общество «АЗИЯ АВТО Казахстан» (не путать с АО «АЗИЯ АВТО», осуществляющим сборку автомобилей) — это совместное предприятие, предусматривающее строительство в Казахстане автомобильного завода полного цикла мощностью 120 тысяч автомобилей в год. 50% плюс одна акция этого АО принадлежит ТОО «БИПЭК АВТО Казахстан», 25% плюс одна акция у АВТОВАЗа, остальными владеет социально-предпринимательская корпорация «Ертic». Общий объём инвестиций составит порядка $400 млн, из них $233 млн уйдут на создание первой очереди автозавода, что позволит выпускать 60 тысяч авто в год. Казахстанская сторона вложила в проект более $21 млн. Строительство завода в Усть-Каменогорске уже началось. Источники: kolesa.kz, bestnews.kz