Фото auto.gazeta.kz Фото auto.gazeta.kz Также должников ждет конфискация транспорта. Налоговым управлением по Алматинскому району Налогового департамента по г. Атана выставлено и направлено более 46 тысяч уведомлений физическим лицам для самостоятельного устранения нарушений. Об этом сообщил ведущий специалист Отдела-Центра приема и обработки документов физических лиц Налогового управления по Алматинскому району НД по г. Астана Руслан Жайкеев. Если же уведомление не будет исполнено, налоговый орган обращается в суд с заявлением о вынесении судебного приказа или иском о взыскании сумм налоговой задолженности за счет имущества данного налогоплательщика, отметил Жайкеев. С начало текущего года направлено в суд 950 исковых заявлений на вынесение судебного приказа на сумму 147 млн.тенге. Как отмечают налоговики, в результате принятых мер недоимка по налогу на транспорт снижена на 145 млн.тенге, обеспечен рост поступлений по сравнению с прошлым годом на 201 млн.тенге. Всего поступило с начало текущего года 747 млн.тенге, за 6 месяцев прошлого года всего 546 млн.тенге. В настоящее время в соответствии с Планом взаимодействия с уполномоченными органами налоговики совместно с судебными исполнителями и дорожными полицейскими проволят рейдовые мероприятия на дорогах г. Астана. Цель рейдов — выявление автовладельцев, имеющих задолженность по налогу на транспортные средства. В результате взыскивается задолженность, при не уплате производится арест транспорта. При неисполнении должником в установленный срок без уважительных причин требований, содержащихся в исполнительном документе, судебный исполнитель вправе, а по заявлению взыскателя обязан вынести постановление о временном ограничении на выезд должника из Республики Казахстан. В связи с этим напоминаем автовладельцам о необходимости уплаты налога в установленные сроки, а при наличии задолженности принять меры по погашению. Сверку можно провести в налоговом органе в будние дни с 9 часов до 17 часов без перерыва. Источники: auto.gazeta.kz, bestnews.kz