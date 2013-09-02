Автопробег «Западная Европа - Западный Китай» достиг границы Актобе

Экипаж международного автопробега «Западная Европа - Западный Китай» прибыл в Казахстан. Его участники достигли границы Актюбинской области. По информации министерства транспорта и коммуникации РК, это первый пункт маршрута, проходящего по территории Республики Казахстан. - В ходе визита в Актюбинскую область, члены команды ознакомятся с работой дорожно-эксплуатационного управления и ходом строительства автомагистрали «Западная Европа - Западный Китай». Кроме того, гостям продемонстрируют дорожную технику, используемую на данном участке, - передает пресс-служба МТК РК. Общая протяженность международного транзитного коридора в Актюбинской области составляет 628 км. На сегодня построено уже 488 км. Сейчас ведется строительство 140 км, которые планируется завершить уже в этом году. Строительство актюбинского участка финансируется Европейским Банком Реконструкции и Развития с софинансированием из республиканского бюджета. Отметим, что в рамках проекта «Западная Европа - Западный Китай» в Актюбинской области строятся дороги I и II технической категории, 19 мостов, 13 скотопрогонов, 3 двухуровневых развязки и 2 путепровода. В настоящее время завершается строительство самого длинного моста по области, протяженностью 300 м. Он будет проходить через реку Илек и обеспечивать связь между Казахстаном и Россией. Вместе с тем, для разгрузки транзитных потоков при проектировке магистрали предусмотрена объездная дорога в обход г. Актобе. Что важно, на подходе к областному центру проезжая часть расширена до 18,5 м, а в местах прохождения дороги вдоль населенных пунктов с. Жаржансай и Кенсахара с учетом переходно-скоростных полос и строительством остановок проезжая часть увеличена до 16 м. Завершение строительства запланировано на 2013 год. Особое внимание уделяется развитию придорожного сервиса. В настоящее время вдоль коридора по Актюбинской области планируются 13 комплексных объектов, среди которых будут объекты категории «Б» - это центры отдыха, включающие туристический информационный пункт, кафе, магазины, АЗС и т.д., и объекты категории «С» - кафе, магазины, туалеты, АЗС, стоянка для грузовиков и т.д. Напомним, 27 августа 2013 года экипаж из 50 человек, в который вошли представители транспортных ведомств трех стран, специалисты дорожной отрасли и журналисты, стартовали в автопробеге «Западная Европа - Западный Китай» по маршруту протяженностью более 5500 км. В ходе автопробега планируется собрать информацию о состоянии транспортного коридора, проблемах, с которыми сталкиваются автомобилисты, обменяться опытом в сфере строительства и содержания автомобильных дорог, а также организации придорожного сервиса. По данным МТК РК, реконструкция магистрального пути «Западная Европа - Западный Китай» началась в 2009 году по инициативе Главы государства Нурсултана Назарбаева. Именно он, спустя пять веков, предложил возродить идею «Великого Шелкового пути» - торговую магистраль, соединявшую Запад и Восток. В результате был заключен ряд меморандумов с соседними государствами и достигнута договоренность о начале реализации проекта. Для Казахстана этот проект привлекателен как с точки зрения реализации транзитного потенциала страны, так и создания надежной транспортной связи южных и западных регионов республики. Важно упомянуть, что «Западная Европа - Западный Китай» - это самый быстрый путь для перевозки грузов из Китая в Европу. На прохождение этой дистанции по этому автокоридору уходит 10 дней, в то время как по железной дороге 15 и 45 морским транспортом. Протяженность казахстанского участка международного транзитного коридора «Западная Европа - Западный Китай» составляет 2 787 км, из них 2 452 подлежит реконструкции. Сейчас работы ведутся на территории 5 областей: Актюбинской, Кызылординской, Жамбылской, Южно-Казахстанской и Алматинской. Строительными работами охвачено 1 854 км на 23 участках. На сегодня уже введен в эксплуатацию участок Карабутак Иргиз гр. Кызылординской области, протяженностью 215 км. В 2012 году работы завершены на 700 км. В 2013 году планируется открыть движение на 806 км. Полное завершение строительства казахстанского участка и введение в эксплуатацию запланировано на 2015 год. Айдар БАЙЖАНОВ