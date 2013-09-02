Иллюстративное фото с сайта www.uralweb.ru Иллюстративное фото с сайта www.uralweb.ru Суд №2 г. Актобе приговорил к 6 годам лишения свободы женщину, которая обвиняется в незаконном приобретении наркотиков в особо крупном размере, сообщает корреспондент портала «Мой ГОРОД» Согласно материалам уголовного дела, 16 мая этого года гражданка Е., находясь в состоянии наркотического опьянения, проходя остановку «Киселева», расположенную по проспекту Абылхайыр хана, нашла на земле и подобрала, то есть незаконно приобрела героин весом 1,25 грамма. Спустя примерно 15 минут её задержали сотрудники  управления по борьбе с наркобизнесом ДВД Актюбинской области. Оперативники, отрабатывавшие в эти дни ОПМ «Допинг-2013», в присутствии понятых изъяли сверток с героином из дамской сумочки задержанной. Приговором суда №2 города Актобе женщина была признана виновной в совершении преступления, предусмотренного ст.259 ч.1-1УК РК, и ей назначено наказание в виде 6 лет лишения свободы. Приговор не вступил в законную силу.