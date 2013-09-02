Фото с сайта life24.kz Фото с сайта life24.kz 15 суток административного ареста получил житель Актобе за вождение в состоянии наркотического опьянения. Об этом сообщает корреспондент портала «Мой ГОРОД» со ссылкой на специализированный административный суд города Актобе. Автомобиль под управлением водителя-наркомана был задержан в минувший четверг в старом городе, на  пересечении улиц Арынова и Иманова. Отметим, что за прошедший месяц это уже второй административный арест автомобилиста за вождение под воздействием наркотиков. В начале августа за это нарушение его уже закрывали на 15 суток.    