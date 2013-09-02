фото с сайта artparovoz.com фото с сайта artparovoz.com По мнению администрации ТРЦ "Прайм Плаза", основной причинойначала беспорядков явилось преждевременное прекращение выступления артиста Кайрата Нуртаса, передает Today.kz со ссылкой пресс-службу ТРЦ "Прайм Плаза". Известно, что на концерт собралось очень много людей. В основном это были поклонники Кайрата Нуртаса. Однако сам певец после исполнения одной песни увидел бурную реакцию публики, побоялся продолжить концерт и ушел со сцены, что и вызвало отрицательную реакцию зрителей, а позже привело к массовым беспорядкам. "Веских причин для отказа артиста от выступления не было, чему свидетельствуют сделанные видеозаписи. Если бы Кайрат Нуртас проявил профессионализм и продолжил концерт, все прошло бы в штатном режиме", - уточнили в прессс-службе. Администрация ТРЦ "Прайм Плаза" проводила подобные концерты для посетителей неоднократно. Как рассказали в пресс-службе, организатор конкурса - ИП "Хабибуллина" - по заказу ТРЦ "Прайм Плаза" должно было обеспечить полное проведение всего караоке-конкурса, включая финальный концерт на территории открытой парковки ТРЦ «Прайм Плаза». "Администрация ТРЦ сожалеет о том, что желание организовать для жителей города праздник и подарить бесплатное выступление любимого певца в результате привело к таким печальным последствиям", - сообщили в пресс-службе.