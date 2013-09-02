фото с сайта news.nur.kz фото с сайта news.nur.kz В рамках празднования Дня языков народов Казахстана, который отмечается 22 сентября, в ДВД Карагандинской области прошел конкурс среди сотрудников органов внутренних дел «Парасатты полицей», передает Today.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства. В конкурсе впервые участвовали только представители некоренных национальностей, работающие в ОВД области. Полицейские состязались не только в знании казахского языка, но и в его правильном применении в работе. В состав жюри вошли руководители ДВД, начальники управлений и члены совета ветеранов ОВД. Они  оценивали конкурсантов по пяти этапам конкурса: «Таныстыру» (Знакомство), домашнее задание «Болашақтағы полицей» (Полицейский будущего), «Нар тәуекел деп...», «Атадан қалған асыл сөз» (Викторина). В завершение конкурсанты исполненили патриотическую песню «Күміс көмей». Все участники конкурса были награждены ценными подарками и призами. «Победители конкурса теперь будут готовиться к мероприятию на республиканском уровне. Аналогичный конкурс для полицейских страны пройдет в МВД», - уточнили в пресс-службе.