фото с сайта akorda.kz фото с сайта akorda.kz Сегодня, выступая на открытии третьей сессии парламента пятого созыва, президент Казахстана Нурсултан Назарбаев поручил разработать в Казахстане проект Предпринимательского кодекса, передает Today.kz. «Новая сессия парламента начинается в условиях реализации Стратегии «Казахстан - 2050». Приоритетом процесса законотворчества должно оставаться правовое обеспечение стабильного экономического роста.. Я поручил правительству разработать проект Предпринимательского кодекса. Это должна быть «конституция казахстанского бизнеса»», - сказал Назарбаев. Другой важный законопроект, по словам президента, «О разрешениях и уведомлениях», где должны быть прописаны четкие гарантии от посягательств в отношении бизнеса».