Фото megapolis.kz Фото megapolis.kz Стабилизационный фонд Восточно-Казахстанской области, по всей видимости, в этом году не сможет сдерживать рост цен на хлеб. Причина прозаична — зерна в закромах региона просто не будет, передает корреспондент YK-news.kz. В прошлом году, по данным облакимата, на создание стабилизационного фонда выделялось более одного миллиарда тенге. При этом продукты практически закончились: через розничные точки города реализовано более семи тысяч тонн плодоовощной продукции, в кладовых осталось лишь незначительное количество бакалеи. Сколько денег будет заложено на период зима-весна 2013-2014 годов, пока не известно. Но фонд, отметили в акимате, точно будет. Причем наполнять закрома планируется исключительно плодоовощной продукцией – 6800 тонн. Зерна в этом году в стабфонде не будет. В связи с чем остается открытым вопрос продажи в городе хлеба по социальным ценам. Ведь выпекается данная продукция как раз из муки стабилизационного фонда. Овощи и фрукты из стабфонда, обещают в акимате, осенью поступят на реализацию в крупные продовольственные магазины, гастрономы и на рынки. Анастасия Куприянова Источник: YK-news.kz