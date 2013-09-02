Фото megapolis.kz Фото megapolis.kz Уничтожить всю коноплю в Чуйской долине и выращивать на освобождённых площадях рис предлагает алматинец, в прошлом сотрудник МВД. По его расчётам, после нескольких лет исследований злополучные гектары будут очищены от наркосодержащей травы простым способом, который он опробовал на собственной даче. По расчётам мужчины, это не «влетит» государству в копеечку. Наоборот. И прибыль принесёт, и рабочие места для сельских жителей создаст. Очередные опыты, совместно с учёными биологического факультета Казахского национального университета имени Аль-Фараби новатор планирует провести на площади около десяти гектаров уже в ближайшие годы, если, конечно, его поддержат госструктуры. Министерства и ведомства, непротив, пока только на бумаге. Тем временем, чтобы проверить свою теорию на практике, мужчина провёл несколько опытов на собственной даче. Уничтожал он не коноплю, а крапиву, но, по его мнению, это не столь важно. Любое растение – клетчатка. Этим способом любую траву можно «убить». – У себя на даче, на участке три на три метра с сорной травой и крапивой я провёл эксперимент, – рассказывает новатор. – Через 27 дней, когда я проверил результат, выяснилось, что и крапива, и другие сорняки погибли. У них просто «сгорели» корни. Способ уничтожения оказался очень прост. Для того чтобы слава Чуйской долины канула в Лету, достаточно иметь много птичьего помёта. – Смысл заключается вот в чём, – рассказывает учённый. – На один гектар земли, где произрастает дикорастущая конопля, мы закачиваем 1000 кубометров жидкого птичьего помёта (а птицефабрик в Жамбылской области достаточно). Чтобы исключить доступ кислорода, на поверхность навозной жижи должно быть разлито растительное масло либо остатки животного жира. Столько, чтобы получилась масляная плёнка. Сверху участок накрывается плотным чёрным полиэтиленовым полотном, его края тщательно утрамбовываются. Это необходимо для усиления температуры брожения и ускорения процесса разложения клетчатки. В процессе брожения в течение 7–8 дней клетки корневой системы конопли и её семян прекращают жизнедеятельность и погибают. Тем не менее учёный не исключает, что «привыкшая» за долгие годы к разным «травлям» конопля может пережить и «натиск» птичьего помёта. Поэтому на случай произрастания отдельных, «выживших» семян конопли он предлагает использовать системный послевсходовый гербицид (глифос) общеистребительного сплошного действия. Автор Александр МИРОГЛОВ Источник: megapolis.kz