Иосиф Сталин, 1936 год Иосиф Сталин, 1936 год В грузинском городе Телави в воскресенье, 1 сентября, состоялось открытие памятника Иосифу Сталину. Как сообщает «Грузия Online», мероприятие проходило в торжественной обстановке: к монументу возложили венки, и участники церемонии прочитали посвященные советскому вождю стихотворения. Памятник, который изваяли на собранные для этого пожертвования, помещен в Телави возле Мемориала Второй мировой войны. Инициаторами установки нового монумента выступили организация «Сталинец» и Союз ветеранов. В сакребуло (муниципальной администрации) Телави к появлению памятника отнеслись скептически. Председатель муниципалитета Дима Бочоридзе заявил, что монумент установлен самовольно и может быть демонтирован. Между тем ранее, в конце июля, было принято решение восстановить демонтированный в 2008 году памятник Сталину в его родном городе — Гори. Соответствующее решение было принято по инициативе местного городского собрания министерством культуры Грузии, однако вызвало резкую критику со стороны президента Михаила Саакашвили, который назвал Сталина «антигрузином». Телави расположен в Алазанской долине в восточной части Грузии. Предположительно, в этом старинном городе похоронен отец Сталина — Виссарион Джугашвили, который скончался в 1909 году в Тифлисе. Широкой публике Телави известен как одно из мест действия кинофильма «Мимино», снятого в Георгием Данелией в 1977 году. Источник: lenta.ru