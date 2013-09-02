Актера Панина официально заподозрили в разжигании межнациональной вражды
Фото: Василий Шапошников / Коммерсантъ Крымская милиция начала уголовное производство по факту разжигания российским актером Алексеем Паниным межнациональной вражды. Об этом «Сегодня» сообщили в главном управлении МВД в Крыму. По данному делу в настоящее время ведется проверка, уточнили в ведомстве. С требованием привлечь актера к ответственности за разжигание в прокуратуру Крыма ранее обратился зампредседателя крымскотатарского меджлиса (неофициального этнического парламента) Рефат Чубаров. Оттуда жалобу направили в алуштинский городской отдел милиции. Поводом для разбирательств стали оскорбительные высказывания Панина в адрес крымских татар. Актер допустил их, комментируя небольшое дорожное происшествие, в которое он попал на гастролях в Алуште. Как сообщалось, 21 августа «Фиат», в котором Панин ехал в качестве пассажира, в центре города столкнулся с автомобилем «Шевроле». По словам россиянина, виновником аварии стал «молодой татарин» — водитель «Шевроле» Эльвис Сейдалиев. В то же время очевидцы происшествия сообщили, что аварию спровоцировала управлявшая «Фиатом» спутница актера. В одном из своих комментариев по поводу этого происшествия актер заявил: «Татарин, которого Сталин не дорасстрелял, врезался... Вы сами из Крыма? Видели деревья вдоль дороги? Для каждого татарина по дереву». На вопрос, записал ли он номер машины предполагаемого виновника ДТП, Панин ответил: «Зачем мне нужны эти нищие, убогие люди. Их из Крыма выслали в каком году? Вот туда им и дорога!». Эти заявления вызвали широкий резонанс в Крыму. Лидер одного из региональных отделений меджлиса Энвер Арпатлы заявил, что крымскотатарская общественность будет ждать извинений от Панина в течение суток, в противном случае пообещав «молиться за здоровье актера». Спустя несколько дней Панин все же попросил прощения за свои слова. С извинениями он выступил возле дворца культуры в Керчи, где должен был пройти спектакль с его участием. Он заявил, что все его негативные высказывания относились исключительно к участнику дорожного происшествия. На Украине это уже второе уголовное производство, в котором фигурирует российский актер. Ранее крымская милиция начала в отношении Панина расследование по статье «Хулиганство» из-за пощечины, которую тот нанес Сейдалиеву в ходе выяснения обстоятельств ДТП. Источник: lenta.ru