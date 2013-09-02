Буш-старший по ошибке прокомментировал «смерть» Манделы
Фото: Jeff Haynes / AFP Пресс-служба бывшего президента США по ошибке опубликовала от его имени соболезнования семье Нельсона Манделы. Как сообщает американский портал Politico, в сообщении Джордж Буш-старший выражает сожаление в связи со смертью бывшего президента ЮАР, в то время как на самом деле Манделу 1 сентября выписали из больницы. Как пояснил пресс-секретарь Буша-старшего Джим Макграт, он неправильно истолковал короткое сообщение издания The Washington Post, которое одним из первых сообщило о выписке Манделы, и решил, что тот скончался. В связи с этим он разослал в средства массовой информации заготовленное на случай смерти Манделы сообщение. В пресс-релизе, подписанном Бушем-старшим и его женой Барбарой, Мандела характеризовался как один из величайших борцов за свободу. По словам бывшего президента США, на него произвело сильное впечатление решение Манделы простить людей, ответственных за его 26-летнее тюремное заключение по сфабрикованному делу. Буш отметил, что с тех пор считает бывшего президента ЮАР образцом альтруизма и милосердия. Мандела известен как правозащитник и борец против расовой сегрегации, из-за своей общественной деятельности он во времена апартеида провел в тюрьме почти три десятка лет. С 1994 по 1999 год он был президентом ЮАР, став первым в истории чернокожим главой этого государства. В начале июля 2013 года 95-летнего Манделу госпитализировали с легочной инфекцией. Вскоре его состояние резко ухудшилось, и его подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Администрация нынешнего президента ЮАР Джейкоба Зумы 1 сентября сообщила, что Мандела выписан из больницы в Претории. Его состояние по-прежнему оценивается как критическое, но, по мнению врачей, всю необходимую медицинскую помощь ему смогут оказать в его доме под Йоханнесбургом. Источник: lenta.ru