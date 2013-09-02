Обама направил в Конгресс проект резолюции по Сирии
Фото: Carlo Allegri / Reuters Администрация президента США Барака Обамы направила в Конгресс проект резолюции, разрешающей применение военной силы в Сирии. Об этом в ночь на воскресенье, 1 сентября, сообщает агентство Reuters. Таким образом Обама формально попросил законодателей одобрить удар по Сирии, который должен свести на нет возможность применения химического оружия режимом Башара Асада. В проекте резолюции говорится, что Обама сможет использовать армию так, как считает необходимым. Документ не содержит конкретных дат или сроков. В нем, кроме того, подчеркивается, что сирийский кризис можно разрешить лишь политическим путем, добавляет агентство Associated Press. О том, что военная операция в Сирии рано или поздно начнется, Обама объявил в субботу в специальном заявлении. Он отметил, что вправе принять такое решение самостоятельно, однако просит одобрения парламентариев, так как это согласуется с демократическими основами американского государства. Глава сенатского большинства Гарри Рид рассказал Reuters, что голосование по резолюции о военной операции в Сирии возможно не ранее 9 сентября, когда сенаторы вернутся с каникул. Напомним, о применении химического оружия в Сирии стало известно 21 августа. Сирийские власти и повстанцы возложили ответственность за гибель нескольких сотен человек друг на друга. В Сирии побывали эксперты ООН, которые пытались установить все обстоятельства химической атаки. Выводы специалистов будут обнародованы через несколько недель. Тем временем администрация США пообещала ознакомить законодателей с фактами, доказывающими причастность режима Асада к использованию оружия массового уничтожения. Источник: lenta.ru